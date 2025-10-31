Haberler

Trump'ın Yenilenen Banyo Paylaşımı Tartışma Yarattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hükümetin bir aydır kapalı olması ve federal çalışanların mağduriyeti sürerken, Başkan Trump'ın Beyaz Saray'daki Lincoln banyosunun yenilenmesiyle ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Amerikan kamuoyunun gündemini hükümetin 1 aydır kapalı olması konusu meşgul ederken, Başkan Donald Trump'ın " Beyaz Saray'da yenilenen banyo"ya ilişkin paylaşımı kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından, Beyaz Saray'da bulunan Lincoln banyosunun tamamen yenilendiği görselleri paylaştı.

Trump, banyonun parlak cilalı mermer ile tamamen yenilenerek yeni bir yüze kavuştuğunu belirtti.

1 aydır hükümetin kapalı olması nedeniyle yüzbinlerce federal çalışanın işe gitmediği ve milyonlarca düşük gelirli ailenin sosyal yardımları alamadığı bir dönemde Trump'ın yaptığı paylaşım, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Trump'a destek veren bazı kullanıcılar, banyonun yeni halinin ABD Başkanı'na yakışır olduğunu ifade ederken, çoğu kullanıcı ise Trump'ın paylaşımının yanlış zamanda yapıldığını savundu.

Birçok kullanıcı, halen hükümetin kapalı olması nedeniyle federal çalışanların ve federal yönetimden aldıkları yardımlarla geçinen milyonlarca düşük gelirli insanın mağdur olduğunu ve Trump'ın bu konuya odaklanması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Kısa süre önce, ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla Beyaz Saray'da 90 bin metrekarelik yeni balo salonunun inşaatına başlanmıştı. Trump, Beyaz Saray'ın bu tür bir salona ihtiyacı olduğunu savunurken, Demokratlar ise bunun Trump'ın "gereksiz" bir harcaması olduğunu ileri sürmüştü.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Sadettin Saran Beşiktaş derbisi öncesi dev prim müjdesi

Derbi öncesinde futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi duyurdu
Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Beşiktaş'tan savcılığa başvuru

Beşiktaş'tan savcılığa başvuru
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü

Yaptığıyla İtalya'da tam sayfa manşet oldu
Galatasaray'da 3 futbolcuya zam kararı

3 yıldız isme daha zam yapılıyor! Yönetimden büyük jest
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.