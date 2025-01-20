Trump'ın Yemin Töreni Öncesi Yoğun Güvenlik Önlemleri
ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın, dondurucu hava koşulları nedeniyle yemin töreninin kapalı mekana alınmasının beklenmesiyle birlikte güvenlik önlemleri artırıldı.
WASHINGTON, 20 Ocak (Xinhua) -- ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın pazartesi günü düzenlenecek yemin töreni öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Washington, D.C.'de görülmesi beklenen dondurucu hava koşulları nedeniyle yemin töreninin kapalı bir mekana alınmasının beklendiğini duyurdu.
Kaynak: Xinhua / Güncel