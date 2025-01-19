Üye Girişi
Haberler
Hamas'ın ateşkes açıklamasında 'Türkiye' detayı

Hamas'ın ateşkes açıklamasında 'Türkiye' detayı
İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı

Hamas'ın serbest bıraktığı rehineler İsrail'de!
İsrail'in 'Generaller Planı'nın fikir babasına göre savaşı Hamas kazandı

'Generaller Planı'nın fikir babasıydı! "Savaşı Hamas kazandı"
İlk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Yoğun bakımda! Canlı yayında kalp krizi geçirdi

Trump'ın Yemin Töreni Öncesi Washington DC'de Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Trump'ın Yemin Töreni Öncesi Washington DC'de Güvenlik Önlemleri Artırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde Washington DC'de güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Trump'ın zafer mitingi için kalabalıklar sıraya girdi ve önemli noktalar kapatılarak sıkı güvenlik kontrolleri yapılacak.

- Trump'ın yemin töreni öncesi Washington DC'de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı

Trump'ın zafer mitingine yoğun ilgi

WASHINGTON - ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın yarın düzenlenecek olan yemin töreni öncesi başkent Washington DC'de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Yemin töreni öncesi Trump'ın düzenleyeceği zafer mitingi için yüzlerce kişi sıraya girdi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump yarın düzenlenecek olan yemin töreni ile görevi Başkan Joe Biden'dan devralacak. Trump'ın yemin töreni öncesi başkent Washington DC'de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. CIA ve diğer güvenlik birimleri, yemin töreni için başkentte sahaya indi. Askerler başkentte devriye gezmeye başladı. Başkentin önemli noktaları demir bariyerlerle kapatılarak, arama noktaları oluşturuldu.

Yemin töreni aşırı soğuk hava nedeniyle açık alan yerine kapalı alanda yapılacak. Tören, 2 bin kişi kapasiteli Kongre Binası Rotundası'nda düzenlenecek. Kongre Binası çevresinde özel güvenlik bölgeleri ilan edilirken, tören alanına girişte katılımcıların sıkı güvenlik kontrollerinden geçeceği bildirildi.

Davetlilerin geri kalanının açık havada uzun süre beklemek zorunda kalmamaları için Capital One Arena'ya büyük ekranlar yerleştirilecek. Trump, törenin ardından katılımcılarla Capital One Arena'da buluşacağına söz verdi.

Trump'tan zafer mitingi

Yaklaşık 200 bin kişinin katılması beklenen tören öncesinde Trump, bugün Capital One Arena'da görkemli bir zafer mitingi düzenleyecek. Binlerce kişinin uzun kuyruklar oluşturduğu arena çevresinde de üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DİLEK KAYA - Güncel
img

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
img

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
img

Sınırda dikkat çeken hareketlilik! Askeri konvoy böyle görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi

ABD'de TikTok yasağı tartışmalarında son sözü Trump söyledi
Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

Kanarya, Adana'da gol olup yağdı
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı

131 yıl sonra bir ilk yaşandı
İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

En mutlu günleri kana bulandı! Gelin ve damada silahlı saldırı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.