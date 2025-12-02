Batı Medyası: ABD Başkanı Trump Venezuela'da Köşeye Sıkıştı, Tüm Seçenekler Yüksek Risk Barındırıyor

(ANKARA) - ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri adımları ve sertleşen söylemi, Batı medyasında geniş yer bulurken, ABD'de Trump yönetiminin Venezuela'da Maduro yönetimini devirme arzusunun bir açmaza dönüştüğü yorumları öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirel tutumuyla bilinen CNN, Trump'ın Venezula'ya yönelik tehditkar açıklamalarının eylemle desteklenmemesinin otoritesini zayıflattığı savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu devirmeye yönelik baskı kampanyası, Batı medyasının yakın takibinde. CNN ve The Guardian'da yer alan iki ayrı analizde Beyaz Saray'ın Venezuela konusunda stratejik açmazın içinde olduğu öne sürülüyor. Analizlere göre, Trump'ın elindeki seçeneklerin tamamı yüksek risk taşıyor ve Maduro'nun öngörülemeyen direnci, Trump'ın iç ve dış politikadaki gücünü zayıflatma potansiyeli taşıyor.

CNN: "Trump kendini köşeye sıkıştırdı"

Stephen Collinson'un kaleme aldığı CNN analizine göre, Trump'ın Venezuela politikasındaki sert tutumu kontrolden çıkma riski taşıyor. Analiz, Maduro'nun Trump'a meydan okuyarak Venezuela'da kalmaya devam etmesinin, Trump'ın söylemlerini "boş tehdit" haline getirdiğini savunuyor. Collinson'a göre bu da hem iç kamuoyunda hem de uluslararası arenada Trump hakkında "güçsüzlük" algısına neden olabilir.

Analiz, Trump'ın önündeki seçeneklerin sınırlı olduğunu belirtiyor: ya askeri güç kullanacak ve dışarıda bir çatışmaya sürüklenecek ya da geri adım atarak zayıflamış görünecek. CNN'e göre eğer Maduro iktidarda kalmayı başarırsa, bu Trump'ın tehditlerinin caydırıcılığının altını oyacak. Ayrıca analizde, Trump'ın Venezuela'da Maduro sonrası kurulması muhtemel "dost bir hükümetin" göçmenleri geri alabileceği ve ABD'li şirketlere petrol ile maden anlaşmaları sağlayabileceği beklentisinden de söz ediliyor, bu da krizin ekonomik çıkarlar boyutuna işaret ediyor.

The Guardian: "Tam gaz tehdit, çıkış yolu yok"

Robert Tait imzalı The Guardian analizinde ise Trump'ın dün Maduro'ya doğrudan telefonla ültimatom verdiği ve "ülkeyi terk et, kendini kurtar" dediği hatırlatılıyor. Ancak bu tehdidin Maduro'nun direncini kıramadığı, aksine Trump'ı daha da zorlu bir pozisyona sürüklediği yorumlanıyor.

Guardian'a göre, Trump'ın bir dönem Venezuela ile uzlaşma yolları arayan elçisi Richard Grenell'in yerine daha sertlik yanlısı isimlerin özellikle de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ön plana çıkması gerilimi bu noktaya getirdi. Tait, Maduro'nun, ABD'ye petrol ve maden kaynaklarına erişimi teklif etmiş olmasına rağmen, Washington yönetiminin çatışma yoluna meylettiğini öne sürüyor. Analiz, Venezuela meselesinin Trump için "ilk başkanlık döneminden kalan yarım kalmış bir iş" olduğunu, uyuşturucu, göç ve Çin gibi hassas başlıklarla kesiştiğini ve bu nedenle Trump'ın geri adım atmaya niyetli olmadığını savunuyor.