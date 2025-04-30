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Trump'ın Temsilcisi, Putin ile İlişkilerin Yeniden Şekillendiğini Belirtti

Trump'ın Temsilcisi, Putin ile İlişkilerin Yeniden Şekillendiğini Belirtti
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Vladimir Putin'in iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması için uzun yıllardır ilk kez bir fırsat gördüğünü ifade etti. Witkoff, Putin ile yaptığı görüşmelerin ayrıntılarını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendirilmesi için uzun yıllardır ilk kez bir fırsat gördüğünü bildirdi.

Witkoff, bir radyo programında yaptığı açıklamada, Putin ile gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Putin ile birden fazla kez toplantı yaptığını ve bu görüşmelerin genelde oldukça uzun sürdüğünü hatırlatan Witkoff, "(Putin) Rusya'nın ABD ile ilişkilerini yeniden yapılandırma fırsatını on yıllardır ilk kez görüyor. Bu durum oldukça açık." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 ve 25 Nisan'da Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u kabul etmiş, bu görüşmelerde Ukrayna krizinin çözümü ele alınmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme konusunda iyimser ancak gerçekçi olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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