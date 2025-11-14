Haberler

Trump'ın Temsilcisi Hamas Yetkilisiyle Görüşme Planlıyor

Güncelleme:
New York Times, ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Halil el-Hayye ile görüşmeyi planladığını açıkladı. Görüşmenin tarihi henüz kesinleşmediği belirtildi.

The New York Times (NYT), ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Hamas'ın Gazze Sorumlusu ve Filistin Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye ile görüşmeyi planladığını iddia etti.

NYT'nin Witkoff'un planlarını yakından bilen ve isimleri verilmeyen iki kişiye dayandırdığı haberinde, Witkoff'un Hayye ile yakında görüşmeyi planladığı kaydedildi.

Söz konusu kişiler, Witkoff'un Hayye ile görüşmeyi planladığı tarihin henüz kesinleşmediğini belirtirken, planların değişmesinin de mümkün olduğunu söyledi.

Kaynaklardan biri, Witkoff'un üst düzey Hamas yetkilisiyle görüşmek istediği konulardan birinin Gazze'deki ateşkes olduğunu aktardı.

Witkoff'un temsilcisi ve Hamas yetkilileri konuya ilişkin yorum yapmayı reddederken, Beyaz Saray sorulara yanıt vermedi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
