Trump'ın Tayvan'a Askeri Yardımı Onaylamadığı İddia Edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret anlaşmasına varmak amacıyla, 400 milyon dolardan fazla askeri yardımın Tayvan'a verilmesini onaylamadığı iddia edildi.

Washington Post gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapması beklenen görüşme öncesinde Tayvan'a yönelik verdiği bir karar ele alındı.

İsimleri açıklanmayan kaynaklara göre, Şi ile ticaret anlaşmasına varmaya çalışan Trump, değeri 400 milyon doları aşan askeri yardım paketinin Tayvan'a verilmesine imza atmadı.

Askeri yardım paketinin, Tayvan'a yapılan önceki yardımlara kıyasla "daha öldürücü" olduğunu kaydeden kaynaklar, Trump'ın bu kararının, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki adaya yönelik politikalarda "U dönüşü" teşkil ettiğini ifade etti.

Kaynaklar, sevkiyatı durdurulan paketin mühimmat, insansız hava araçları, füzeler ve adanın kıyı şeridini gözetlemede kullanılacak sensörler gibi ekipmanlardan oluştuğunu söyledi.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.