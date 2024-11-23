Trump'ın 'Sus Payı' Davasındaki Cezanın Açıklanması Süresiz Ertelendi

(ANKARA) - New York Yargıcı Juan Merchan, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump hakkında New York Mahkemesi'nde açılan "sus payı" davasına ilişkin itirazı kabul ederek, cezanın açıklanmasını süresiz olarak erteledi. Trump'ın Sözcüsü ve Beyaz Saray'ın yeni İletişim Direktörlüğüne atanan Steven Cheung, "kararı kesin bir galibiyet" olarak nitelendirdi.

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında 2016 seçimlerinden önce yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'a yapılan "sus payı" ödemeleriyle ilgili olarak 34 ticari kaydı tahrif etmekten suçlu bulunmuştu.

New York Mahkemesinde görülen davanın Başkanı Yargıç Juan Merchan, Trump'ın "sus payı" davasında suçlamaların düşürülmesi amacıyla dilekçe sunma talebini kabul ederek, nihai ceza kararının açıklanacağı duruşmayı üçüncü kez süresiz olarak erteledi.

Davaya bakan New York yargıcı Juan Merchan, Trump'ın avukatlarına davanın tamamen düşürülmesini talep eden bir dilekçe sunmaları için 2 Aralık'a kadar süre verirken, davayı takip eden Başsavcı Alivn Bragg'in de cevap vermesi için 9 Aralık tarihini belirledi. Trump'ın Sözcüsü ve Beyaz Saray'ın yeni İletişim Direktörlüğüne atanan Steven Cheung karara ilişkin açıklamasında, "Başkan Trump'a karşı açılan sahte Manhattan Davası, kesin bir galibiyetle artık tamamen durduruldu ve ceza ertelendi" dedi.

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, Merchan'a gönderdiği mektupta cezanın ertelenmesine karşı olmadıklarını ancak davanın düşürülmesine yönelik her türlü çabayla mücadele edeceklerini belirtmişti.

Trump'ın avukatları son taleplerini bu hafta Merchan'a gönderdikleri bir mektupla iletmişlerdi. Trump'ın avukatları gönderdikleri mektupta, "Nasıl ki görevdeki bir Başkan herhangi bir cezai süreçten tamamen muafsa, seçilmiş Başkan olarak Trump da muaftır" diyerek Trump'ın yemin etmesinden bir ay önce, 20 Aralık'a kadar argümanlarını sunmak için izin istemişlerdi. Avukatlar, yaptıkları açıklamada, Trump başkan seçildiği için mahkumiyet kararının iptal edilmesi ve davanın düşmesi gerektiğini belirterek, davanın devam etmesinin anayasaya aykırı olacağını savunmuşlardı.