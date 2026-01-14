Haberler

Trump'ın ABD savcılarını "etkisiz" olmakla eleştirdiği iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte federal savcıları 'etkisiz' olmakla suçladı ve bazı davalarda yeterince hızlı hareket etmediklerini belirtti. Etkinlikte, Adalet Bakanlığı'nın içindeki bazı sorunlara da dikkat çekildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, federal savcıları "etkisiz" olarak nitelendirdiği ve bazı davalarda yeterince hızlı hareket etmediklerinden şikayet ettiği ileri sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini belirtmek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'de savcılık ofislerinin başında bulunan savcılar, geçen hafta Beyaz Saray'da düzenlenen sembolik bir fotoğraf çekimi etkinliğine katıldı.

Etkinlik, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Haziran 2025'te Fed ofis binalarının yenilenmesini kapsayan çok yıllı bir projeye ilişkin verdiği ifade kapsamında kuruma büyük jüri celpleri göndermesinden hemen önce düzenlendi.

Etkinlikte, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin fotoğraf çekimine katılanları tanıtmasının ardından Trump, savcılara yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Trump'ın savcıları "etkisiz" olmakla suçladığı ve bu durumun Bondi ile Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın işlerini yapmasını zorlaştırdığını söylediği iddia edildi.

Etkinlikte bazı savcıları yetki alanlarına göre eleştiren Trump'ın, kendisini ihanete uğramış hissettiğini dile getirdiği öne sürüldü.

Trump'ın, etkinlikte, Adalet Bakanlığı tarafından ipotek dolandırıcılığına karışıp karışmadığı araştırılan California'nın Demokrat Senatörü Adam Schiff hakkında henüz dava açılmamış olmasından da yakındığı belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı yorum talebini Beyaz Saray'a yönlendirdi ancak Beyaz Saray sorulara henüz yanıt vermedi.

Powell, "cezai iddianame tehdidi" aldığını açıklamıştı

Fed Başkanı Jerome Powell, Adalet Bakanlığının Fed'e büyük jüri celbi tebliğ ettiğini duyurmuştu.

Celbin Haziran 2025'te Senatonun Bankacılık Komitesinde verdiği ifadeyle bağlantılı bir "cezai iddianame tehdidi" içerdiğini aktaran Powell, söz konusu ifadesinin kısmen tarihi Fed ofis binalarının yenilenmesini kapsayan çok yıllı bir projeye ilişkin olduğunu anımsatmıştı.

Powell, Fed Başkanı dahil hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını vurgulayarak, "Ancak bu benzeri görülmemiş eylem, yönetimin tehditleri ve süregelen baskısı bağlamında daha geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Osayi-Samuel'den duygulandıran Fenerbahçe yanıtı

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten
Usta sanatçı Zihni Göktay'dan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar

Usta sanatçıdan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar
Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip

Duyunca "Yok artık" diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip