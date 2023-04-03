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Trump'ın Salı Günü Hakim Karşısına Çıkması Bekleniyor

Güncel Haberler

ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump'ın hakkında açılan soruşturmada yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a sus payı ödemekle suçlanması sonrasında, gelecek hafta sabıka fotoğrafının çekilmesi, parmak izlerinin alınması ve mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump'ın hakkında açılan soruşturmada yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a sus payı ödemekle suçlanması sonrasında, gelecek hafta sabıka fotoğrafının çekilmesi, parmak izlerinin alınması ve mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Ayrıntıları Mehmet Sümer aktarıyor

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Mehmet Sümer Donald Trump Güncel Haberler

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