Trump'ın Planıyla Gazze'de Ateşkes Birinci Ayını Doldurdu - İsrail İhlalleri Devam Ediyor

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu planla yürürlüğe giren Gazze'deki ateşkes, İsrail'in sık sık ihlalleri nedeniyle tehlike altında. 10 Ekim'de başlayan ateşkes, Gazze'deki insani durumu iyileştirmek amacıyla uygulanırken, İsrail'in saldırıları sonucunda 241 Filistinli hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu plan sonucu varılan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes, İsrail'in sık sık ihlallerinin gölgesinde birinci ayını doldurdu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 2 yılı aşkın devam eden soykırımının ardından, Trump'ın sunduğu planın Hamas ve Tel Aviv yönetimi tarafından kabul edilmesiyle ateşkes 10 Ekim'de yürürlüğe girdi.

Hamas, ateşkes kapsamında 13 Ekim'de elindeki 20 İsrailli esiri serbest bıraktı. Böylece Gazze'deki tüm sağ esirler serbest bırakılmış oldu.

İsrail de anlaşma kapsamında hapishanelerdeki 2 bine yakın Filistinli esiri salıverdi.

Hamas ayrıca Gazze'de ölen 28 esirden, 24'ünün cenazesini teslim etti. Geri kalan 3'ü İsrailli, biri de Taylandlı, 4 esirin cenazelerinin bulunması için çalışmalar sürüyor. İsrail de buna karşılık 330 Filistinlinin naaşını Gazze'ye gönderdi.

İsrail, ateşkesi bozmaya çalıştı

İsrail yönetimi, bir aylık süre içinde Gazze'deki kırılgan ateşkesi bozma girişiminde bulundu.

İlk olarak Refah'ta 2 askerinin öldürüldüğü ve Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ileri süren İsrail ordusu, 19 Ekim'de Gazze'ye geniş çaplı saldırılar düzenledi.

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun saldırılarında en az 21 Filistinli hayatını kaybetti. Orduya saldırı talimatı veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yardım girişlerini de askıya alınmasını istedi. Ancak bu kararlardan kısa süre sonra İsrail ordusu Gazze'ye saldırıları sonlandırarak ateşkesin tekrar yürürlüğe girdiğini duyurdu, yardım girişleri kısıtlı olsa da devam etti.

İsrail basını, Netanyahu yönetiminin ABD'nin baskısı sonucu ateşkese geri döndüğünü yazdı.

Bu saldırılardan 10 gün sonra Netanyahu yönetimi bir kez daha ateşkesi bozmaya çalıştı. Gazze'nin güneyinde Refah'ta İsrail ordusuna ateş açıldığı ve 1 askerin öldüğü haberinin ardından Netanyahu, bir kez daha Gazze'ye saldırı başlatılması talimatı verdi.

Saldırılarda 45'i çocuk, 100'den fazla Filistinli ölürken, ateşkesin bozulacağı endişesi hakim oldu.

Basındaki haberlere göre, ABD'nin devreye girmesiyle İsrail bir kez daha ateşkese dönmek zorunda kaldı.

İsrail saldırılarında ateşkesten bu yana Gazze'de 241 Filistinli öldü

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'de Filistinlileri öldürmeye devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 10 Ekim'den beri düzenlediği saldırılarda 241 Filistinli öldü, 619'u da yaralandı.

Gazze'nin yarısından fazlasında işgalini sürdüren İsrail ordusu, 10 Ekim'den bu yana en az 194 kez ateşkesi ihlal etti.

Yardım girişleri anlaşmadan belirlenen oranın 3'te birinden az

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, Gazze'ye, anlaşmadaki miktarda yardımın girişine de izin vermiyor.

Varılan anlaşmaya göre, İsrail'in her gün Gazze'ye 600 tır insani yardımın girişine izin vermesi gerekiyordu ancak bölgeden gelen rakamlar Tel Aviv'in buna uymadığını gösteriyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 6 Ekim'de yapılan açıklamaya göre, İsrail yönetimi anlaşmada belirtilen yardımın 3 birinden daha azına müsaade etti.

Tel Aviv yönetimi, 10 Ekim - 6 Kasım arasında Gazze'ye sadece 4 bin 453 yardım tırının girişine izin verdi. Bu sayının anlaşmaya göre, 15 bin 600 tır olması gerekiyordu. Bu da İsrail'in Gazze'ye, anlaşmadan belirtilen oranın üçte birinin de altında yardım tırının girişine izin verdiğini ortaya koyuyor.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in, çocuklar, hastalar, yaralılar ve savunmasız kesimlerin ihtiyaç duyduğu 350'den fazla temel gıda ürününün Gazze Şeridi'ne girişini engellediği, buna karşın düşük besin değerine sahip sağlıksız gıdaların girişine izin verdiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci
