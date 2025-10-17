Haberler

Trump'ın Özel Temsilcisi Gazze'de Ateşkes Sürecini İzleyecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'deki ateşkes sürecinin durumu ve ölen esirlerin cenazeleriyle ilgili bilgileri yerinde görmek üzere Orta Doğu'ya gitmeyi planlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes sürecinin seyrini izlemek üzere 19 Ekim Pazar günü Orta Doğu'ya gideceği belirtildi.

Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan üst düzey bir ABD'li yetkili, Witkoff'un hafta başında İsrail ile Mısır'ın yanı sıra Gazze'ye de gitmesinin planlandığını ifade etti.

Gazze'deki ateşkes sürecinde son durumu ve ölen esirlerin cenazeleriyle ilgili süreci yerinde görmek amacıyla bölgeye gidecek olan Witkoff'un, bu kapsamda İsrail ve Mısır'da üst düzey isimlerle bir araya geleceği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, 15 Ekim'de yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail bombardımanı sonucu yıkılan binaların enkazında ve Gazze sokaklarının altındaki tünellerde ölen esirlerin cesetlerini aktif olarak aradığını söylemiş ve süreci yakından takip ettiklerini belirtmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
