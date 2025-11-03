Trump'ın Nijerya'ya Askeri Müdahale Tehdidi ve Terörün Etkileri

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hristiyanlara yönelik saldırıları gerekçe gösterip askeri müdahale tehdidini gündeme getirdiği Nijerya'da terör saldırıları, ülke nüfusunun yarısını oluşturan Müslümanları da aynı şekilde hedef alırken ülkenin farklı kesimlerinden Trump'a tepkiler yükseldi.

Trump, 1 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nijerya hükümetinin, "Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam etmesi" halinde ülkesinin sağladığı tüm yardım ve desteği derhal keseceğini, ayrıca bu ülkeye "silahlı güç kullanabileceği" tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Savaş Bakanlığımıza olası bir eyleme hazırlıklı olması talimatını veriyorum. Saldırırsak tıpkı terörist haydutların sevgili Hristiyanlarımıza saldırdığı gibi hızlı, vahşi ve tatlı bir saldırı olacak." ifadelerini kullandı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ise Nijeryalı Hristiyanların varoluşsal tehdit altında oldukları yönündeki açıklamalara tepki gösterdi.

Tinubu, "Nijerya, dini baskıya karşıdır ve bunu teşvik etmez. Ülkemiz, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşların haklarını korumayı güvence altına alan anayasal teminatlara sahiptir." ifadelerini kullandı.

Nijerya lideri, Trump'ın, tüm Nijeryalıların din ve inanç özgürlüğünü korumaya yönelik samimi çabaları göz ardı ettiğini belirtti.

Nijeryalı Hristiyanlardan Trump'a tepki

Nijeryalı Hristiyanlar da Trump'ın açıklaması sonrası, ülkedeki Hristiyanlara yönelik özel bir saldırının söz konusu olmadığını vurguladı.

Sokoto Katolik Piskoposu Matthew Kukah, ülkedeki şiddet olaylarının "karmaşık sosyoekonomik ve güvenlik dinamiklerinden kaynaklandığını" belirterek, "Ben İslam'ın kalbi sayılan Sokoto'da yaşıyorum. Eğer kimlik temelli bir Hristiyan kıyımı olsaydı ben ve cemaatim burada yaşamazdık." dedi.

Nijerya Hristiyanlar Birliği (CAN) Başkanı Daniel Okoh, Hristiyanları hedef alan saldırılar olduğunu ancak bunun "tek yönlü bir dini soykırım" şeklinde tanımlanamayacağını söyledi.

Sadece Hristiyanlar hedef değil

ABD merkezli Silahlı Çatışma Yeri ve Olay Veri Projesi (ACLED) verilerine göre, Nijerya'da bu yıl sivil hedeflere yönelik 1923 saldırı gerçekleşti ancak bunların yalnızca 50'si doğrudan Hristiyan kimliklerinden dolayı hedef alındı.

ACLED, isyancı grupların kampanyalarını sıklıkla "anti-Hristiyan" olarak sunduklarını fakat şiddetin çoğu zaman ayrım gözetmediğini ve tüm topluluklara zarar verdiğini belirtiyor.

Kaduna kentinde yaşayan rahip Yohana Buru, AA muhabirine, ülkedeki saldırıların dini temelli olmadığını söyledi.

Buru, Nijerya'da hem Müslümanların hem de Hristiyanların terör saldırılarının hedefi olduğunu vurgulayarak, "Özellikle kuzeybatı ve orta kuzey bölgelerinde bu sorun yaşanıyor ancak hiçbir grup, ne din ne de etnik köken açısından özellikle hedef alınıyor." dedi.

Terör gruplarının özellikle Hristiyanları öldürmek için yola çıktıklarını söylemenin doğru olmayacağının altını çizen Buru, "Bir hayat, bir hayattır. Herkes, bu terör grupları tarafından öldürülüyor ve bu durum halen devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süredir Kaduna'da yaşadığını belirten Buru, "Hem camilerin hem de kiliselerin saldırıya uğradığına tanık oldum. Bu yüzden sadece Hristiyanların hedef alındığını söylersem dürüst davranmış olmam." diye konuştu.

Nijeryalı siyaset bilimci Abdullahi Musa, Hristiyanların da acı çektiğini kaydederek, "Ama aynı bölgelerde Boko Haram'ın en çok öldürdüğü insanlar Müslümanlar. Bu, dinler arası değil, yönetim, eşitsizlik ve kaynak paylaşımı sorunu." ifadelerini kullandı.

Müslümanlar ile Hristiyanların bir arada yaşadığı ülke

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, yaklaşık 220 milyon nüfusuyla iki büyük dini topluluğa ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin geçmişteki devlet başkanları ve üst düzey bürokratlarının önemli bir kısmı da Hristiyan kökenli.

Hristiyanlar, ulusal kimliğin, toplumsal, ekonomik ve siyasal sistemin asli bileşeni durumunda.

Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 50'sini Müslümanlar, yüzde 45'ini Hristiyanlar oluşturuyor, geri kalanı ise geleneksel inançlara bağlı.

Müslüman nüfus ağırlıklı olarak ülkenin kuzeyinde, Hristiyan nüfus ise güney ve orta kuşakta yoğunlaşıyor.

Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın yanı sıra silahlı çeteler, Biafra Yerli Halkları (IPOB) gibi etnik milisler ile temelde sınıfsal sorunlara dayanan çoban-çiftçi çatışmaları, güvenliğe yönelik en büyük tehditler arasında bulunuyor.

Ancak Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütleri, Trump'ın iddialarının aksine sadece Hristiyanları değil Müslümanları da hedef alıyor.