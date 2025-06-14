Trump'ın Netanyahu'ya Fordo Nükleer Tesisi'ni Vurma Teklifi İddiası

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Fordo Nükleer Tesisi'ni gerekirse ABD'nin vurabileceğini teklif ettiği iddia edildi. Beyaz Saray iddiayı yalanladı. İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonucunda yaşanan gelişmelere ilişkin detaylar da aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Fordo Nükleer Tesisi'ni gerekirse ABD'nin vurabileceği" teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Walla haber sitesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Netanyahu'yla son birkaç hafta içinde yaptığı telefon görüşmelerinde Fordo Nükleer Tesisi'ni ABD'nin vurmasını teklif ettiği öne sürüldü.

Haberde, İsrail'in Fordo Nükleer Tesisi'ni başarılı şekilde hedef almak için özel mühimmatlara veya ciddi ölçüde ABD yardımına ihtiyacının olacağı aktarıldı.

Kum eyaletindeki bir dağın derinliklerinde bulunan nükleer tesisin İsrail hava saldırılarından sağlam çıkması halinde İran'ın nükleer altyapısını koruyacağı ve Tahran'ın nükleer programını bu tesiste sürdüreceğinin altı çizildi.

Haberde, Beyaz Saray'ın söz konusu iddiayı yalanladığı aktarıldı.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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