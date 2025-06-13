Trump'ın Netanyahu ile Görüşmeleri ve İran'a Yönelik İstihbarat

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran'a yönelik saldırılar öncesinde birkaç kez görüştüğü bildirildi. Trump'ın, İsrail'e yüksek hassasiyetli istihbarat sağladığı belirtiliyor.

(ANKARA) – ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından önce ve sonra olmak üzere Perşembe günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birkaç kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. ABD merkezli ABC'nin haberine göre ise ABD, İran'a saldırı düzenlemesi için İsrail'e yüksek hassasiyetli istihbarat verileri sağladı.

ABD merkezli CNN'e konuşan bir kaynak, Trump'ın İsrail'in İran'a yönelik "emsalsiz" saldırılarından önce Netanyahu ile görüştüğünü doğruladı. Görüşmelerin içeriği açıklanmazken, ABD'li ve İsrailli yetkililere göre Trump'ın Netanyahu ile bugün tekrar görüşmesi bekleniyor.

Beyaz Saray yetkilileri ise Trump'ın İran ile yürütülen nükleer müzakereleri sonuca bağlama konusunda kararlı olduğunu savunmaya devam ediyor. Kaynak, ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'un, İranlı yetkililerle görüşmeye hazır olduğunu ve bunun daha önce planlandığı gibi pazar günü Umman'da ya da başka bir tarihte gerçekleşebileceğini ifade etti. ABD merkezli ABC'nin haberine göre ise ABD, İran'a saldırı düzenlemesi için İsrail'e yüksek hassasiyetli istihbarat verileri sağladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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