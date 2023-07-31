Trump'ın malikanesindeki yönetici gizli belgeler suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da yönetici Carlos de Oliveira, güvenlik kamerası kayıtlarının yok edilmesi suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Savcılar, de Oliveria'nın Trump'a ve yardımcısına yardım etmekle suçlandığını belirtti.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da yönetici Carlos de Oliveira, "gizli belgeler" suçlaması kapsamında hakim karşısına çıktı.

Miami'deki James Lawrence King Federal Adalet Binası'nda yapılan duruşmada, de Oliveria, güvenlik kamerası kayıtlarının yok edilmesi için Trump'a ve yardımcısı Walt Nauta'ya yardım etmekle suçlandı.

Savcıların iddianamesinde, de Oliveria'nın "patron istedi" diyerek güvenlik kamerası kayıtlarını silmeye çalıştığı, bu konuda ayrıca soruşturma sırasında yalan söylediği ve adaleti engellemeye çalıştığı kaydedildi.

De Oliveria, ilk duruşmada kendisini temsil edecek henüz bir avukat bulamadığı için suçlamalara herhangi bir cevap vermeyerek süre istedi.

Yargıç, de Oliveria'nın 100 bin dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi ve duruşmayı 10 Ağustos'a erteledi.

Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler olayı

Eski ABD Başkanı Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmıştı.

Trump, baskını "siyasi" olarak nitelerken, soruşturmaya özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, 9 Haziran'da, Trump'ı, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.

İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan Trump, burada, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.

Aynı davada, Trump'ın yardımcısı Walt Nauta da devlete ait gizli belgelerin saklanmasında patronuna yardım etmek ve bu konuda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmış, 6 Temmuz'da hakim karşısına çıkarak iddiaları reddetmişti.