Trump'ın Konuşmasında Filistin Pankartı Açan Milletvekilleri Dışarı Çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail parlamentosundaki konuşması sırasında, 'Filistin'i tanıyın' pankartı açan milletvekilleri zorla dışarı çıkarıldı. Eymen Avde, yaşananları sosyal medyada paylaştı ve Filistin'in tanınması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail parlamentosundaki konuşması sırasında " Filistin'i tanıyın" pankartları açan milletvekilleri Eymen Avde ve Ofer Cassif, zorla dışarı çıkarıldı.

Trump, İsrail parlamentosuna hitap ettiği sırada milletvekilleri Avde ve Cassif, Filistin'in tanınmasını talep eden pankartlar açtı.

" Filistin'i tanıyın" yazılı pankartları tutan ve sloganlar atan Avde ile Cassif, salondakilerin fiziksel müdahalesiyle dışarı çıkarıldı.

Trump, Avde ve Cassif'in zorla dışarı çıkarılmasının ardından "Bu çok etkili oldu." dedi.

Filistin asıllı milletvekili Eymen Avde, daha sonra ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, " Filistin'i tanıyın." yazılı pankartı tuttuğu fotoğrafını paylaştı.

Avde, "Beni, tüm uluslararası toplumun hemfikir olduğu bir talepte bulunduğum için salondan çıkardılar. Bu talep, Filistin devletinin tanınmasıydı. Bu basit gerçek kabul edilmeli; burada iki halk var ve ikisi de hiçbir yere gitmiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
