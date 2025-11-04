Haberler

Trump'ın Kamuoyu Desteği Yüzde 37'ye Düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de yapılan yeni bir ankete göre, Başkan Donald Trump'ın ikinci dönemindeki kamuoyu desteği yüzde 37'ye gerileyerek son yılların en düşük seviyesine ulaştı. Anket, destek oranlarındaki düşüşün özellikle gençler, yaşlılar ve düşük gelirli kesimler arasında belirgin olduğunu gösteriyor.

ABD'de yapılan anket, Başkan Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki kamuoyu desteğinin ciddi seviyede gerileyerek yüzde 37'ye düştüğünü gösterdi.

CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS tarafından yapılan ankette, halkın Trump'a desteği ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 37'si Trump'ın başkanlık performansını onaylarken, yüzde 63'ü ise olumsuz görüş bildirdi.

Bu oranlar, aynı şirket tarafından yapılan bir önceki ankette kaydedilen yüzde 42 onay ve yüzde 58 onaylamama oranlarına göre belirgin düşüşe işaret etti.

Ankete göre, Trump'a destek oranı özellikle gençler, yaşlılar, düşük gelirli kesimler ve beyaz olmayan seçmenler arasında ciddi şekilde azaldı.

Bu kamuoyu yoklaması ayrıca Trump'a destek oranının, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında hemen ardından kaydedilen yüzde 34'lük en düşük seviyeye yaklaştığını ortaya koydu.

Trump'a destek oranı nisan ayında yüzde 41, martta yüzde 45 ve ikinci başkanlık döneminin başlarında, şubat ortasında yüzde 47 seviyesindeydi.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Özdağ'dan rest
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor

Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.