Trump'ın İran Krizi ile İlgili Çelişkili Açıklamaları Şaşkınlık Yarattı

( ANKARA ) – ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in geçen hafta İran'a yönelik saldırılara başlamasından bu yana yaptığı çelişkili açıklamalarla bölgesel ve küresel aktörleri şaşkınlığa uğrattı.

Donald Trump, savaşın ilk günü İsrail'in saldırılarını "başarılı ve mükemmel" olarak nitelendirdi, ancak aynı açıklamada İsrail ile İran arasında diplomatik bir çözümün mümkün olduğunu da belirtti.

"Zaten büyük bir yıkım yaşandı. Ama bu katliam daha da büyümeden durdurulabilir. İran anlaşma yapmalı, yoksa geriye hiçbir şey kalmayacak" diyen ABD Başkanı, ertesi gün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesini aktarırken Putin ile çatışmanın son bulması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Trump, pazar günü ise Truth Social'da paylaştığı mesajda "İsrail ve İran arasında çok yakında barış olacak! Görüşmeler sürüyor" dedi. Kanada'daki G7 Zirvesi'nden bugün erken ayrılan Trump, uçağa binerken yaptığı açıklamada, amacının "ateşkesten daha büyük bir sonuç elde etmek olduğunu" belirtti.

ABD Başkanı, "Ben ateşkes istemiyorum. Gerçek bir son istiyorum. ya da tamamen vazgeçmek. Hangisi olursa" dedi. "Tamamen vazgeçmek" ifadesi bir dizi medya kuruluşunca nükleer müzakerelerden vageçiş olarak yorumlanırken, Trump'ın İran'ın nükleer programından vazgeçmesini kastetmiş olabileceği de düşünülüyor. Trump ayrıca İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni saldırıların sinyalini vererek, "Herkes derhal Tahran'ı tahliye etsin" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı, İran'ın ABD hedeflerine saldırması durumunda güç kullanmaktan çekinmeyeceklerini vurguladı. ABD'nin Orta Doğu'da yaklaşık 40 bin askeri bulunuyor.

Trump, ABD'nin İran'daki savaşa doğrudan müdahil olup olmayacağı sorusuna yanıt vermekten kaçındı. Ayrıca, İranlı yetkililerle görüşmesi için Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un gönderilebileceğini söylese de daha sonra "İran'la müzakere havasında değilim" dedi.

ABD, İran'ın yeraltına inşa ettiği Fordow nükleer tesisine zarar verebilecek ağır silahlara sahip. İsrail ABD'yi savaşa dahil olması yönünde ikna etmye çalışıyor.

ABD medyası : "Trump, İsrail'in Hamaney'i hedef alma planını engelledi"

ABD merkezli Axios haber sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı bugünkü haberine göre, Trump, geçen hafta sonu İsrail'in İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast düzenleme planını reddetti.

Habere göre, İsrail ordusu saldırı için uygun bir fırsat olduğunu değerlendirirken, Trump bu plana onay vermedi. Beyaz Saray, İran'ın nükleer ve füze programlarını etkisiz hale getirme hedefinde İsrail'i desteklemeyi sürdürse de İran'ı doğrudan askeri müdahaleyle devirmeyi amaçlayan bir stratejiyi desteklemediğini ifade etti. Axios'a konuşan ABD'li yetkili, "Trump hala devreye girip büyük bir hamle yapabilir" ifadelerini kullandı.