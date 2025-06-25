Trump'ın İran'a Saldırısında Provokatif Paylaşım

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırısının ardından B-2 bombardıman uçaklarının videosunu paylaştı. Paylaşımda 'İran'ı Bombala' şarkısı da çaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının ardından "İran'ı Bombala" şarkısının arka planda çaldığı, B-2 bombardıman uçaklarının videosunu paylaştı.

Trump, sosyal medya platformu Turth Social hesabından, B-2 uçaklarının ABD'nin İran'a saldırısında kullanılmasına ilişkin göndermeli bir paylaştım yaptı.

Paylaşımda, B-2 bombardıman uçaklarının çeşitli görüntülerine yer verilirken arka planda Vince Vance ve The Valiants'ın 1980'de çıkardığı "İran'ı bombala" şarkısı yer aldı.

Şarkıda, "İran'ı bombala. Haydi bir duruş sergileyelim. İran'ı bombala. Ülkemiz bir hisse kapıldı. Gerçekten zirveye ulaştı öfke, İran'ı bombala." sözlerinin yanı sıra "(İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) Ayetullah'a söyleyin, 'Seni tabuta koyacağız!'" gibi ifadeler yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'da ABD B-2 uçaklarının İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıların İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini "tamamen ve bütünüyle yok ettiğini" öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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