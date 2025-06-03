Trump'ın Gümrük Vergileri Çin Sanayi Üretimini Düşürdü

Trump'ın gümrük vergilerini bir ara yüzde 145'e kadar yükselttiği Çin'de sanayi üretimi 32 ayın en düşük seviyesine geriledi. İç talepteki zayıflığa ek olarak ticaret savaşlarının daralmada etkili olduğu belirtiliyor.ABD'nin gümrük vergileri ile tehdit ettiği Çin'de sanayi üretimi Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerileyerek eklentilerin altında kaldı.

S&P Global ve Çinli medya şirketi Caixin tarafından hazırlanan Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) Mayıs'ta 48,3 olarak hesaplandı. Bu, son sekiz ayda kaydedilen ilk daralma oldu. PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

Ekonomistler iç kırılganlıkların yanı sıra ABD'de Donald Trump yönetiminin gümrük vergisi politikasının dünyanın ikinci büyük ekonomisini baskı altında bıraktığı yorumunu yapıyor.

Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe, yavaşlamanın "dış talepteki durgunlukla" bağlantılı olduğunu ifade ederken Capital Economics'ten ekonomist Zichun Huang "Mayıs ortasında ABD ile varılan geçici anlaşmanın yarattığı olumlu etkinin iç ekonomik zorluklar tarafından bastırıldığına" dikkat çekti.

Önce gerilim sonra uzlaşı

ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayında Çin'den ithal tüm ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi açıklamış, izleyen dönemde yapılan yeni ilavelerle Nisan'da bu oran yüzde 145'e kadar tırmanmıştı. Taraflar 12 Mayıs'ta ise 90 günlük "ateşkeste" anlaştı. Uzlaşı kapsamında ABD Çin'e uyguladığı gümrük oranını yüzde 30'a düşürdü, Çin de misilleme olarak Amerikan ürünlerine getirdiği vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a çekti.

Washington-Pekin hattında kalıcı bir anlaşma için müzakereler devam ederken Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu hafta içinde telefon görüşmesi gerçekleştirebileceğini duyurdu. İki liderin gündeminin ilk sırasında ticaret anlaşmazlıkları bulunuyor.

Öte yandan ABD'nin Rus petrolü ve doğal gazına yönelik yeni yaptırım hazırlığı da Çin'in enerji güvenliğini tehdit ediyor.

ABD kaynaklı dış şokların yanı sıra Çin ekonomisi; uzun süredir devam eden emlak krizi, zayıflayan iç tüketim ve yüksek düzeydeki yerel yönetim borçlarıyla mücadele ediyor.

AFP,Reuters,dpa / MUK,ET

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