Haberler

Trump'ın Geçiş Sürecine Bağış Yapan 46 Kişi Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevi devralmadan önceki geçiş sürecine yapılan bağışlarla ilgili 46 kişinin ismi açıklandı. Listeye Trump'ın atadığı isimler de dahilken, kalabalık bir bağışçı profili dikkat çekiyor. Trump'ın sözcüsü, bağışçılara minnettar olduğunu ifade ederek, Trump'ın bağımsızlığına vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevi devralmadan önceki geçiş sürecine bağış yapan 46 kişinin açıklandığı listede, daha sonra Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atanan Steve Witkoff ve ABD Ticaret Bakanı olan Howard Lutnick de yer aldı.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Trump'ın geçiş ekibi, ABD Başkanı'nın görevi devralma sürecinde 14 milyon doları aşkın bağış toplanmasına katkı sağlayan 46 kişinin ismini paylaştı.

Açıklamada, bu kişilerin ne kadar bağış yaptığına ilişkin detay paylaşılmazken toplanan bağışın 13,7 milyon dolarının devralma sürecinde harcandığı belirtildi.

Trump'ın sözcüsü Danielle Alvarez yaptığı açıklamada ABD Başkanı'nın bağışçılarına "minnettar olduğunu" aktararak "Geçmişteki siyasetçilerin aksine Trump, kimse tarafından satın alınmadı ve ülkenin çıkarı için gerekenleri yapıyor." ifadesini kullandı.

Listede, Trump'ın daha sonra kabinesine atadığı isimler yer alıyor

Paylaşılan listedeki bağışçılar arasında Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in de yer alması dikkati çekti.

Bağışçılar arasında Trump'ın geçiş ekibinin eş başkanı olarak görev yapan ve daha sonra ABD Eğitim Bakanı olan Linda McMahon da bulunuyor.

Öne çıkan Cumhuriyetçi Partinin majör bağışçılarından milyarder Paul Singer ve Trump'ın görevi devralmasının ardından Ohio Güney Bölge Savcılığına atanan Dominick Gerace de listede yer aldı.

NYT'nin haberinde, listedeki en az üç kişinin, Washington'daki "lobicilerin" isimleriyle eşleştiği ancak kimliklerinin doğrulanamadığı belirtildi.

Tarafsız bir kuruluş olan Kamu Hizmeti Ortaklığının Başkanı ve Üst Yöneticisi Max Stier yaptığı açıklamada "Vergi ödeyenlerin parasını biriktirdiklerini öne sürdüler ancak yaptıkları, hükümeti kimin satın aldığını saklamaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu Hizmeti Ortaklığının bünyesindeki Başkanlık Geçiş Merkezinin daha önce yayınladığı raporunda, Kongreye geçiş ekibinin belli miktarın üzerinde bağış yapanların isimlerinin açıklanması için yasa düzenlemesi çağrısı yapılmıştı.

Trump'ın geçiş ekibinin bağışçıların ve bağış miktarının açıklanmasına ilişkin anlaşmayı imzalamaması dikkati çekmişti. Anlaşma, bireysel bağışları kişi başı 5 bin dolarla sınırlıyor ve yabancıların bağış yapmasını yasaklıyor.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, Kasım 2024'te bu anlaşmayı imzalamayarak "vergi mükelleflerinin parasını biriktirdiklerini" savunmuş ve bağış yapanların isimlerini açıklayacaklarını vadetmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Basketbol oynarken feci şekilde can verdi

Basketbol oynarken feci şekilde can verdi
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.