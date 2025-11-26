Trump'ın Geçiş Sürecine Bağış Yapan 46 Kişi Açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevi devralmadan önceki geçiş sürecine bağış yapan 46 kişinin açıklandığı listede, daha sonra Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atanan Steve Witkoff ve ABD Ticaret Bakanı olan Howard Lutnick de yer aldı.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Trump'ın geçiş ekibi, ABD Başkanı'nın görevi devralma sürecinde 14 milyon doları aşkın bağış toplanmasına katkı sağlayan 46 kişinin ismini paylaştı.

Açıklamada, bu kişilerin ne kadar bağış yaptığına ilişkin detay paylaşılmazken toplanan bağışın 13,7 milyon dolarının devralma sürecinde harcandığı belirtildi.

Trump'ın sözcüsü Danielle Alvarez yaptığı açıklamada ABD Başkanı'nın bağışçılarına "minnettar olduğunu" aktararak "Geçmişteki siyasetçilerin aksine Trump, kimse tarafından satın alınmadı ve ülkenin çıkarı için gerekenleri yapıyor." ifadesini kullandı.

Listede, Trump'ın daha sonra kabinesine atadığı isimler yer alıyor

Paylaşılan listedeki bağışçılar arasında Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in de yer alması dikkati çekti.

Bağışçılar arasında Trump'ın geçiş ekibinin eş başkanı olarak görev yapan ve daha sonra ABD Eğitim Bakanı olan Linda McMahon da bulunuyor.

Öne çıkan Cumhuriyetçi Partinin majör bağışçılarından milyarder Paul Singer ve Trump'ın görevi devralmasının ardından Ohio Güney Bölge Savcılığına atanan Dominick Gerace de listede yer aldı.

NYT'nin haberinde, listedeki en az üç kişinin, Washington'daki "lobicilerin" isimleriyle eşleştiği ancak kimliklerinin doğrulanamadığı belirtildi.

Tarafsız bir kuruluş olan Kamu Hizmeti Ortaklığının Başkanı ve Üst Yöneticisi Max Stier yaptığı açıklamada "Vergi ödeyenlerin parasını biriktirdiklerini öne sürdüler ancak yaptıkları, hükümeti kimin satın aldığını saklamaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu Hizmeti Ortaklığının bünyesindeki Başkanlık Geçiş Merkezinin daha önce yayınladığı raporunda, Kongreye geçiş ekibinin belli miktarın üzerinde bağış yapanların isimlerinin açıklanması için yasa düzenlemesi çağrısı yapılmıştı.

Trump'ın geçiş ekibinin bağışçıların ve bağış miktarının açıklanmasına ilişkin anlaşmayı imzalamaması dikkati çekmişti. Anlaşma, bireysel bağışları kişi başı 5 bin dolarla sınırlıyor ve yabancıların bağış yapmasını yasaklıyor.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, Kasım 2024'te bu anlaşmayı imzalamayarak "vergi mükelleflerinin parasını biriktirdiklerini" savunmuş ve bağış yapanların isimlerini açıklayacaklarını vadetmişti.