Trump'ın Gazze planını İsrail seçimlerinden bağımsız uygulayacağı iddia edildi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'deki seçimlerin sonucundan bağımsız olarak Gazze Barış Planı'nı uygulamakta "kararlı olduğu" iddia edildi.

Axios sitesinin haberine göre ismi paylaşılmayan kaynaklar, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze Barış Planı'na ilişkin telefonda görüştüğünü öne sürdü.

Kaynaklar, Trump'ın, Gazze planının uygulanması konusunda kararlı olduğunu, ABD yönetiminin İsrail'deki seçimler nedeniyle "aylardır askıda kalan barış planının siyasi açıdan hassas bir mesele haline gelmesini istemediğini" savundu.

Trump ile Netanyahu'nun telefon görüşmesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in de bulunduğunu belirten kaynaklar, telefon görüşmesinde İran ile savaş konusunun da ele alındığını öne sürdü.

Gazze'de Trump'ın planı temel alınarak hazırlanan ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti.

Planın ikinci aşaması Filistinli grupların silahsızlandırılması, uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılması, Gazze yönetiminin Filistinli bir komiteye devredilmesi, yeniden imar çalışmalarının yanı sıra İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekilmesini öngörüyor.

Başkanlığını Donald Trump'ın yürüttüğü "Barış Konseyi" de 31 Temmuz'da planın uygulanmasına yönelik 15 maddelik bir yol haritası yayımlamıştı.

Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu, 9 Ağustos'taki açıklamasında, herhangi bir İsrail çekilmesinden önce Hamas'ın tamamen silahsızlandırılmasında ısrar ederek bu yol haritasını reddettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun halen Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 70'ini işgal altında tuttuğu belirtiliyor.

Kaynak: AA