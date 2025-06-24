Trump'ın Duyurduğu İsrail-İran Ateşkesi Detayları Ortaya Çıktı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve İran arasında varıldığını açıkladığı ateşkesin detaylarının, İranlı yetkililerle yapılan görüşmelerle belirlendiği öne sürüldü. Ateşkesin, ABD'nin İsrail ile yaptığı ek anlaşmalarla yürürlüğe girdiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve İran arasında varıldığını duyurduğu ateşkesin detaylarının, Tahran yönetimiyle yapılan görüşmelere istinaden belirlendiği öne sürüldü.

Washington Post (WP) gazetesinin ABD yönetiminden kıdemli bir yetkiliye ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir diplomata dayandırdığı haberinde, Trump'ın İsrail ve İran arasındaki çatışmaların ardından duyurduğu ateşkesin arka planı ele alındı.

İsmi açıklanmayan yetkili, İsrail'in saldırıları durdurması karşılığında İranlı yetkililerin, ABD ile nükleer müzakerelere devam etme taahhüdü verdiğini belirtti.

Ateşkes anlaşmasının İranlı yetkililerle beraber tasarlandığını ifade eden yetkili, saldırıların durması için ABD'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrıca anlaştığını kaydetti.

Anlaşmanın detaylarına hakim diplomat da İran ve İsrail arasında varıldığı duyurulan ateşkesin, Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in yanı sıra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Başbakan Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Sani ile koordine edildiğini öne sürdü.

Trump, gece saatlerinde İsrail ve İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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