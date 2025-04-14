Trump'ın Danışmanları Arasındaki Gerilim: Navarro ve Musk İlişkisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro, Başkan'ın diğer kıdemli danışmanı Elon Musk ile arasındaki gerilime ilişkin "Her şey yolunda." dedi.

Navarro, NBC News'ün "Meet The Press" programında Musk ile arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Musk'ın, kıdemli danışman olarak iyi iş çıkardığını dile getiren Navarro, "Hakkımda daha kötüsü söylenmişti. Elon ile her şey yolunda." diye konuştu.

Navarro, bir röportajında Tesla arabalarının parçalarının çeşitli ülkelerden getirilerek ABD'de birleştirildiğini ve Musk'ın bir "araba üreticisi değil, montajcısı" olduğunu söylemişti.

Bunun üzerine Musk da Navarro'nun açıklamalarına "Gerçekten bir geri zekalı." şeklinde cevap vermişti.

Beyaz Saray da Musk ile Navarro arasındaki tartışmayı "erkeklerin her zamanki hali" diye nitelemiş, kamuoyu önündeki atışmayı sürdürmelerine izin vereceklerini kaydetmişti.