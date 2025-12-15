Haberler

Beyaz Saray yetkililerinin, Raid Saad suikastı sonrası Netanyahu'ya "küfürler yağdırdığı" iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray yetkililerinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Raid Saad suikastı sonrası ağır ifadeler kullandığı öne sürüldü. İddialara göre, suikast ABD'ye mesaj olarak algılandı ve Netanyahu'nun politikaları eleştirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindeki Beyaz Saray yetkililerinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya talimatı bizzat verdiği Raid Saad suikastı sonrasında "küfürler yağdırdığı" iddia edildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde Nahum Barnea imzasıyla yayınlanan yazıda, ABD'li kaynaklara dayandırılarak Beyaz Saray'ın, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının komutanlarından Raid Saad'a yönelik geçen hafta düzenlenen suikasta tepkisi aktarıldı.

Talimatını Netanyahu'nun verdiği suikastın ardından Beyaz Saray yetkililerinin, bir gazetenin açıktan aktaramayacağı ifadelerle İsrail Başbakanı'na küfürler yağdırdığı, hatta bunların bir kısmının doğrudan Netanyahu'ya söylendiği öne sürüldü.

Trump'ın çevresinin, suikastı Hamas'a değil, ABD'ye mesaj olarak algıladığı, Netanyahu'nun dün kabine toplantısındaki konuşmasında kullandığı "Politikamız çok kararlı ve bağımsız olmaya devam edecek." sözlerinin de ABD'ye bir mesaj taşıdığına işaret edildi.

"Beyaz Saray bugün, hiçbir İtalyan veya Endonezyalı askerin Hamas'ı silahsızlandırmak için hayatını tehlikeye atmayacağını anlıyor." ifadesinin kullanıldığı analizde, Trump'ın İsrail'in Gazze'den çıkacağını vaad etmesi nedeniyle bu görevin Filistinlilere kalacağı ileri sürüldü.

Netanyahu'nun bunu bilmesine rağmen plana onay verdiği belirtilerek önceki ateşkes ve esir takası anlaşmalarında da aynı şekilde davranarak önce kabul ettiği, ikinci aşamaya geçişte anlaşmadan çekildiği hatırlatıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 İsrail askerinin yaralandığını ileri sürmüş, buna karşılık Gazze kentinde Hamas'ın üst düzey isimlerinden Saad'ın hedef alındığını aktarmıştı.

Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının komutanlarından Saad'ın, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
