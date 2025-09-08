Trump'ın Başkanlık Performansına Tepki Artıyor

ABD'de yapılan ankette, katılımcıların yüzde 56'sının, Donald Trump'ın başkanlık performansından memnun olmadığı belirlendi.

CBS News ile YouGov araştırma şirketi tarafından yapılan ankette, katılımcılara, Trump'ın performansı, ekonomi ve göç politikaları, gümrük tarifeleri, ulusal güvenlik ile uluslararası konulardaki tutumuna dair görüşleri soruldu.

Buna göre, katılımcıların yüzde 67'si Trump'ın yetkilerini genişlettiği görüşündeyken, yüzde 56'sı da başkanlık performansının olumsuz olduğunu düşünüyor.

Göç politikalarında Trump'ın yaklaşımına karşı çıkanların oranı ise yüzde 54. Rusya-Ukrayna savaşında Trump'ın çabalarının "barışı sağlayacağını" düşünenler yüzde 27'de kalırken, çatışmaların süreceğini öngörenler yüzde 43 oldu.

Ayrıca, Trump'ın şehirlere Ulusal Muhafız görevlendirmesini desteklemeyenlerin oranı ise yüzde 58 olarak tespit edildi.

Ekonomi ve enflasyon endişesi öne çıkıyor

Katılımcıların yüzde 64'ü, Trump'ın enflasyonla mücadelede politikalarını onaylamadığını belirtti. Kendi kişisel mali durumlarının, Trump döneminde "daha kötü" hale geldiğini söyleyenlerin oranı yüzde 50 oldu.

Trump yönetiminin gümrük tarifeleri konusunda halkın yüzde 71'i, tarifelerin fiyatları kısa vadede artıracağını düşünüyor.