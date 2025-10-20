Haberler

Trump'ın Air Force One'ı için güvenlik önlemleri artırıldı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Air Force One uçağının bulunduğu Palm Beach Uluslararası Havalimanı yakınında şüpheli bir av kulesi tespit edilmesi üzerine güvenlik güçleri önlemleri artırdı. FBI olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, Fox News'e yaptığı açıklamada, Gizli Servis'in Palm Beach Uluslararası Havalimanı yakınlarında, Air Force One uçağının park ettiği ve kalkış yaptığı alana "doğrudan görüş açısına sahip" bir av kulesi tespit ettiğini kaydetti.

Patel, bunun üzerine havalimanındaki güvenliğin artırıldığını ve FBI'ın olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

Olay yerinde kimsenin bulunmadığını belirten Patel, FBI ekiplerinin delil toplamak ve çevredeki cep telefonu verilerini analiz etmek üzere görevlendirildiğini kaydetti.

Yine Fox News'a göre, bir Beyaz Saray yetkilisi de konuyla ilgili açıklamasında, Trump'ın artırılan güvenlik önlemleri nedeniyle uçağa küçük merdiven kullanarak bindiğini belirtti.

Ayrıca, Gizli Servis'in FBI ve Palm Beach County'deki yerel güvenlik birimleriyle "yakın işbirliği içinde" çalıştığı aktarıldı.

Trump'ın 15 Eylül 2024 akşamı Florida'da kaldığı yerin civarında silah sesleri duyulmuş, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

Önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak, şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmak, federal bir memura saldırmak, hüküm giymiş bir suçlu olarak ateşli silah ve mühimmat bulundurmak ve seri numarası silinmiş bir ateşli silah bulundurmakla suçlanan Ryan Wesley Routh, Eylül 2025'te yargılandığı mahkemede suçlu bulunmuştu.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
