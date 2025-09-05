Trump'ın Adams'ı Suudi Arabistan Büyükelçiliğine Atama Planı İddiası

NEW ABD'de Donald Trump yönetiminin, kasımda yapılacak New York Belediye Başkanı seçimleri için Demokrat parti adaylığını kazanan Zohran Mamdani'nin önünü kesmek için kentin mevcut Belediye Başkanı Eric Adams'ın yarıştan çekilmesi halinde Suudi Arabistan'a büyükelçi olarak atanmasını değerlendirdiği iddia edildi.

New York Times'ın haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un konuyu aktif olarak takip ettiği aktarıldı.

Haberde, Witkoff'un bu hafta başında Florida'da Adams ve yakın çevresindeki kişilerle bu konuyu bizzat görüştüğü ancak Trump'ın Adams'ı Suudi Arabistan büyükelçiliğine aday göstermesi konusunda resmi bir taahhütte bulunup bulunmadığının veya başka bir görev teklif edip etmediğinin henüz belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

New York Post gazetesi de kendi kaynaklarından, New York Belediye Başkanı seçimlerinde Mamdani'ye karşı eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun tek aday olarak kalması için Trump'ın danışmanı Witkoff'un, Adams'ın bağımsız olarak girdiği yarıştan çekilmesi karşılığında Suudi Arabistan'a büyükelçi olarak atanması için çalıştığı iddialarını doğruladıklarını yazdı.

Mamdani'yi "komünist deli" şeklinde sık sık eleştiren Trump'ın, yakın çevresine, 67 yaşındaki eski Vali Cuomo'nun Mamdani'ye karşı tek rakip kalması halinde kazanma şansı en yüksek kişi olduğuna inandığını aktardığı belirtiliyor.

Trump'ın ayrıca Cumhuriyetçi Parti'den tek aday olan Curtis Sliwa'yı da yarıştan çekilmeye ikna etmeye çalıştığı ancak Sliwa'nın yarışın sonuna kadar kalmayı planladığını söylediği ifade ediliyor.

Demokrat Partinin kalelerinden biri olarak bilinen New York'ta Cumhuriyetçi Parti adayının belediye başkanlığını kazanmasına düşük ihtimal olarak bakılıyor.

Müslüman aday Mamdani'nin Demokrat Partinin New York Belediye Başkanı ön seçimini kazanması

New York'ta 24 Haziran'da düzenlenen Demokrat Partinin Belediye Başkanı ön seçimini, kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Müslüman Zohran Mamdani kazanmıştı.

Mamdani, oyların yüzde 56'sini alarak en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı. Bunun üzerine Cuomo, yarışa bağımsız aday olarak devam edeceğini açıklamıştı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da hakkında daha önce açılan yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarından dolayı Demokrat Partiden çekilerek ön seçimlere girmemiş, bağımsız aday olarak yarışa gireceğini duyurmuştu.

33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.