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Trump, İlaç Fiyatlarını Düşürmeyi Amaçlayan Kararnamesini Duyurdu

Trump, İlaç Fiyatlarını Düşürmeyi Amaçlayan Kararnamesini Duyurdu
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ilaç fiyatlarını düşürmeye yönelik başkanlık kararnamesini imzalayacağını duyurdu. Trump, bu adımın, Amerikalılar için büyük tasarruflar sağlayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından "en önemli ve en etkili paylaşımlarımdan biri olacak" diyerek merak uyandırdığı konunun Amerikan sağlık sistemiyle ilgili imzalayacağı başkanlık kararnamesi olduğu ortaya çıktı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, bir sonraki paylaşımında önemli bir haberi duyuracağını belirterek, bunun "en önemli ve en etkili paylaşımlarından biri" olacağını söyledi.

Daha sonra yaptığı paylaşımda, ABD halkının yıllardır ilaçlara diğer ülkelere kıyasla yaklaşık 5 ila 10 kat daha fazla para ödediğine dikkati çeken Trump, ülkedeki ilaç fiyatlarını düşürmeyi hedefleyen bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını duyurdu.

Trump, Demokratların bu sorunu yıllardır çözemediğine işaret ederek "Yarın sabah saat 09.00'da Beyaz Saray'da ülkemiz tarihindeki en önemli başkanlık kararnamelerinden birini imzalayacağımı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Reçeteli ilaç fiyatlarını kısa süre içinde yüzde 30 ila yüzde 80 arasında azaltmayı hedeflediklerini belirten Trump, ABD vatandaşlarının dünya genelinde en düşük fiyatı ödeyen ülke ile aynı fiyattan ilaç alacağını aktardı.

Trump, bu adımın ülkeye trilyonlarca dolar tasarruf sağlayacağını savundu.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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