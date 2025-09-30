Haberler

Trump, İç Güvenlik Sorunlarını ve Askeri Harcamaları Gündeme Getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki güvenlik sorunlarını eleştirerek içten gelen tehditlere dikkat çekti ve ordunun harcamalarına ilişkin iddialarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, yüzlerce üst düzey subay ve generale yaptığı konuşmada, ülkesinin "üniformasız kişilerce içerden işgal altında olduğunu" söyledi.

Trump, Virginia eyaletindeki Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde 800'den fazla general ve amiralin katıldığı toplantıda konuştu.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ülkenin sınırlarının ve birçok şehrinin güvenliğinin bozulduğunu belirten Trump, "İçeriden işgal altındayız, yabancı düşmandan farksız, ama birçok yönden daha zor çünkü üniformasızlar." ifadelerine yer verdi.

Trump, ABD'nin "yabancı ülkelerin sınırlarını savunmak için trilyonlarca dolar harcadığını" vurgulayarak, son aylarda ABD'nin sınırlarından izinsiz kimsenin geçemediğini, bundan sonra da illegal geçişlere izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

ABD'nin daha çok silah üretmesi ve bunları NATO üyeleri başta olmak üzere diğer ülkelere satması gerektiğini kaydeden ABD Başkanı, üst düzey askerlere, "2026'da ordumuza 1 trilyon doların üzerinde harcama yapacağıma söz verdim. Bu, ülkemiz tarihinin en büyük harcaması olacak. Umarım bunu beğenirsiniz." diye seslendi.

Biden döneminde tüm mühimmatın Ukrayna'ya verildiğini ve ABD ordusunun "hiçbir şeyinin" kalmadığını söyleyen Trump, bununla birlikte, denizaltı konusunda Rusya ve Çin'den "25 yıl önde" olduklarını ifade etti.

Demokratların yönettiği bazı şehirlerde "eğitim alanı" kurma fikrini paylaştı

ABD'nin bazı kentlerindeki güvenlik sorunlarıyla mücadele etmenin gereğini yineleyen Başkan Donald Trump, "Radikal sol ve demokratların yönettiği San Francisco, Chicago, New York ve Los Angeles gibi kentler çok güvensiz. Onları tek tek düzelteceğiz." dedi.

Söz konusu kentlerdeki güvenlik sorunuyla ilgili, "Bu bir savaş, içerden bir savaş." ifadesini kullanan Trump, bu şehirlerden bazılarını, ABD askerleri ve Ulusal Muhafızlar için "eğitim alanı olarak kullanma" fikrini paylaştı.

Trump, bu bağlamda, "Tarihimiz, yabancı ve yerli tüm düşmanlara meydan okuyan askeri kahramanlarla dolu. Yerli ve yabancı. Aynı zamanda yerli düşmanlarımız da var." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, ABD'nin güney sınırından ve okyanus üzerinden gelen uyuşturucunun engellenmesinin önemine de değinen Trump, "Venezuela'daki her uyuşturucu gemisi yaklaşık 25 bin kişiyi öldürüyor. Çoğunlukla fentanil geliyor." dedi.

Başkan Trump, "Venezuela'dan ABD'ye gelenlerin, uyuşturucu kaçakçılığı dahil birçok suça karışmış insanlar olduğunu" savunarak, "Venezuela hapishane nüfusunu ülkemize boşalttı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
