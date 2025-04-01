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Trump: Husilere Saldırılar Sürecek

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ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti. Trump, Husilerin ABD gemilerine ateş etmeyi bırakmaları gerektiğini ifade etti.

WASHINGTON, 1 Nisan (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki Husiler ABD gemileri için tehdit olmaktan çıkana kadar Husiler'e yönelik saldırılarına devam edeceklerini söyledi.

Trump, pazartesi günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Husilerin yapması gereken şey belli. ABD gemilerine ateş etmeyi bırakırlarsa biz de onlara ateş etmeyi bırakırız" dedi. Trump, Husilerin son iki hafta içinde "aralıksız" saldırılarla "önemli ölçüde yok edildiklerini" savundu.

Washington'ın Yemen'e yeni hava saldırıları başlattığı 15 Mart'tan bu yana Husiler ile ABD ordusu arasındaki gerilim tırmanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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