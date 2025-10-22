Haberler

Trump, Hükümeti Açmak İçin Demokratlarla Görüşecek

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapanmasından sorumlu tuttuğu Demokrat Partililerle yalnızca geçici bütçe tasarısını onaylamaları halinde görüşeceğini duyurdu. Hükümetin kapanmasıyla ilgili belirsizlik sürerken, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapanmasından sorumlu tuttuğu Demokrat Partililerle yalnızca geçici bütçe tasarısını onaylayarak hükümetin açılmasını sağlamaları durumunda görüşeceğini belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının hükümetin kapanmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Asya ziyareti öncesinde Demokratlarla görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin olarak Trump, "Onlarla görüşmek isterim ancak küçük bir uyarıda bulundum. Onlarla yalnızca hükümetin açılmasını sağlarlarsa görüşeceğim." dedi.

Trump, hükümetin kapanmasından sorumlu tuttuğu Demokrat Partililerin, geçici bütçe tasarısına karşı oy verme nedeninin, kendisine yönelik olumsuz tepkileri tanımlamak için kullandığı "Trump Sendromu" olduğunu savundu.

ABD Senatosu, dün hükümetin kapanmasının 20. gününde Cumhuriyetçilerin sunduğu federal hükümete finansman sağlamaya yönelik geçici bütçe tasarısına onay vermemişti.

Kongrede bütçe üzerinde hala anlaşmaya varılamaması, hükümetin ne zaman açılacağına dair belirsizliği artırıyor.

Bu sırada Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, hükümetin kapanması ve geçici bütçe tasarısının onaylanmaması konusunda birbirini suçluyor.

Hükümet 1 Ekim'de kapanmıştı

ABD'de 2025 mali yılı 30 Eylül Salı gece yarısı itibarıyla sona ererken federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongrenin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanmıştı.

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongreden geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açmıştı.

Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının süresinin uzatılmasını ve Medicaid kesintilerinin geri alınmasını talep ederken Cumhuriyetçilerin tasarısına destek vermeyi reddediyor. Cumhuriyetçiler ise mevcut harcama düzeylerinde herhangi bir değişiklik içermeyen geçici bir bütçe tasarısının geçirilmesi konusunda ısrar ediyor.

Federal hükümetin kapanması ne anlama geliyor?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara veriyor.

Bu süreçte, "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor.

"Temel personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını, genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
