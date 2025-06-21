Trump, Harvard ile Anlaşma Sağlanabileceğini Açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi ile yaşanan federal anlaşmazlıkları çözmek için müzakerelerin sürdüğünü ve gelecek hafta bir anlaşma yapılmasının muhtemel olduğunu bildirdi. Harvard, federal fonlarını dondurma tehdidi ile karşı karşıyayken, Trump anlaşmanın tarihi olacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi ile yaşanan anlaşmazlıkları ele almak üzere müzakereler yürütüldüğünü ve gelecek hafta üniversite yönetimiyle anlaşma sağlanmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Trump, Truth Social hesabındaki paylaşımında, kampüsünde Filistin'e destek gösterileri, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını sürdürdükleri gerekçesiyle federal hükümetin hedefindeki Harvard'la yaşanan sıkıntıları görüşmek üzere müzakerelere başlandığını duyurdu.

Üniversite yönetiminin müzakerelerde "son derece uygun davranışlar" sergilediğini kaydeden Trump, "Harvard ile yakın şekilde çalışıyoruz ve gelecek hafta içinde bir anlaşma açıklanması çok muhtemel." ifadesini kullandı.

Trump, anlaşma gerçekleşirse bunun "akıl almaz derecede tarihi" ve ülke için "çok iyi etkilerinin" olacağını bildirdi.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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