Haberler

Trump, Hamas'la Esir Takası Müzakerelerini Açıkladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'la yürütülen yoğun müzakerelerde tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini ve 20 esirin serbest bırakılması için görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, esir takası konusunda Hamas'la yoğun şekilde müzakereler yürüttüklerini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Trump, Gazze ile ilgili bir soru üzerine, "Hamas'la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak, eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak dedik." şeklinde konuştu.

Söz konusu müzakerelerde 20 esirin serbest bırakılması konusunda Hamas'la müzakereler yaptıklarını belirten Trump, ayrıca 30 esirin de öldüğünü düşündüklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

390 şubesi var! Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.