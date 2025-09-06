Trump, Hamas'la Esir Takası Müzakerelerini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, esir takası konusunda Hamas'la yoğun şekilde müzakereler yürüttüklerini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Trump, Gazze ile ilgili bir soru üzerine, "Hamas'la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak, eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak dedik." şeklinde konuştu.

Söz konusu müzakerelerde 20 esirin serbest bırakılması konusunda Hamas'la müzakereler yaptıklarını belirten Trump, ayrıca 30 esirin de öldüğünü düşündüklerini ifade etti.