Trump: Hamas Kalıcı Barışa Hazır Olabileceğini Gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın kalıcı barışa hazır olduğunu belirterek, İsrail'in Gazze'deki bombardımanını durdurması gerektiğini ifade etti. Trump, bu adımın esirlerin güvenli bir şekilde çıkarılmasına yardımcı olacağını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planına verdiği yanıta ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, şu anda Gazze'deki ortamın güvenli olmadığına işaret ederek, "Detaylarla ilgili olarak halihazırda görüşmeler yapıyoruz. Bu yalnızca Gazze ile ilgili değil, uzun zamandır aranan Orta Doğu barışı ile ilgilidir." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
