Trump, Hamas'ı Yok Etmekle Tehdit Etti

WASHINGTON, 17 Ekim (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden birkaç gün sonra Gazze'de Hamas'la bağlantılı olduğu iddia edilen silahlı kişilerin halka açık bir infaz gerçekleştirdiğini gösteren bir videonun ortaya çıkmasının ardından, Hamas üyelerini "içeri girip yok etmekle" tehdit etti.

Trump, perşembe günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Hamas, anlaşmaya uymayıp insanları hedef almaya devam ederse, içeri girip onların işini bitirmekten başka seçeneğimiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Trump çarşamba günü CNN'e verdiği demeçte, Hamas'ın ateşkes şartlarına uymayı reddetmesi durumunda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'de askeri operasyonu yeniden başlatmasına izin vermeyi değerlendireceğini de belirtti.

Hamas'ın silah bırakmayı reddetmesi halinde ne olacağı sorusuna ise Trump, "Ben der demez İsrail o sokaklara geri döner. İsrail oraya girip onları etkisiz hale getirebilme engeli olmasa bunu yapardı" yanıtını verdi.

İsrail-Hamas anlaşmasına göre ateşkesin ilk aşaması, İsrail askerlerinin Gazze kenti, Refah, Han Yunus ve Gazze'nin kuzeyinden çekilmesini, esir takasını ve insani yardım için beş sınır kapısının açılmasını içeriyor.

İkinci aşamanın ayrıntıları henüz netlik kazanmamış olsa da Trump, kısa süre önce "ikinci aşama" müzakerelerinin başladığını duyurdu.

Ekim 2023'te başlayan İsrail-Hamas çatışması, 66.000'den fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olarak Gazze'yi derin bir insani krizin içine sürükledi.