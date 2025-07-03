Trump, Hamas'ı 60 Günlük Ateşkes Anlaşmasına Çağırdı

1.ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Donald Trump'ın görüntüleri

ABD Başkanı Donald Trump salı günü Hamas'ı 60 günlük bir ateşkes anlaşmasını kabul etmeye çağırarak, İsrail'in gerekli koşulları kabul ettiğini söyledi.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

ABD Başkanı Donald Trump salı günü Hamas'ı 60 günlük bir ateşkes anlaşmasını kabul etmeye çağırarak, İsrail'in gerekli koşulları kabul ettiğini belirtti.

CNN'in haberine göre, yeni ateşkes teklifi Hamas'ın bazı endişelerini gidermeyi amaçlıyor ve ateşkes süresince İsrailli rehinelerin karşılığında Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını öngörüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)