Trump, Hamaney'i Ölümle Tehdit Etmedi

(ANKARA) - Donald Trump, İran dini lideri Hamaney'in nerde olduğunu bildiklerini ama onu şu anda öldürmeyeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya ağı Truth Social üzerinden İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e ilişkin paylaşımda bulundu. Trump, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sözde 'Dini Lider'in tam olarak nerede saklandığını biliyoruz. O kolay bir hedef ama orada güvende - onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şu anda değil. Ancak Amerikan vatandaşlarına ya da askerlerine füze atılmasını istemiyoruz. Sabrımız tükenmek üzere. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!"