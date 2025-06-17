Trump, Hamaney'i Ölümle Tehdit Etmedi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Ali Hamaney'in yerini bildiklerini ancak şu anda onu öldürmeyeceklerini açıkladı. Trump, Amerikan vatandaşlarına ve askerlerine yönelik füze saldırılarına karşı uyarıda bulundu.

(ANKARA) - Donald Trump, İran dini lideri Hamaney'in nerde olduğunu bildiklerini ama onu şu anda öldürmeyeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya ağı Truth Social üzerinden İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e ilişkin paylaşımda bulundu. Trump, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sözde 'Dini Lider'in tam olarak nerede saklandığını biliyoruz. O kolay bir hedef ama orada güvende - onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şu anda değil. Ancak Amerikan vatandaşlarına ya da askerlerine füze atılmasını istemiyoruz. Sabrımız tükenmek üzere. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!"

Kaynak: ANKA / Güncel
Bakanlıktan English Home'un ürünü için toplatma kararı

Bu ürünü evinizde kullanıyorsanız hemen atın! Satışı yasaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözyaşları içinde isyan eden Metin Keçeciden sevindiren haber

Gözyaşları içinde yardım isteyen ünlü oyuncudan yeni haber!
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
Yazışmaları ortaya çıkmıştı! PFDK'den toplu istifa

Yazışmaları ortaya çıkmıştı! PFDK'den toplu istifa kararı
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Herkes tatildeyken Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan hareket! Bakın ne yaptı

Herkes tatilde, o tek başına antrenman yapıyor: Fener'den ayrılmam
Mal varlığı dondurulmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi

Mal varlığı dondurulmuştu! Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.