Trump, Güney Kore ile Ticaret Anlaşmasını Neredeyse Kesinleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile imzalanacak ticaret anlaşmasını "neredeyse kesinleştirdiklerini" ifade etti.

Trump, resmi ziyarette bulunduğu Güney Kore'de, Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile toplantı sonrası düzenlenen yemekte konuştu.

Görüşmelerinin "kararlı" geçtiğini dile getiren Trump, "Anlaşmamızı neredeyse kesinleştirdik, bir ticaret anlaşması. Ulusal güvenlikle ilgili başka konuları da görüştük ve sanırım birçok önemli konuda bir sonuca vardık." dedi.

Trump, Güney Kore ziyareti öncesi bulunduğu Japonya'da da "harika bir toplantı" yaptığını vurgulayarak, Tokyo yönetimi ile ticaret anlaşması imzaladıklarını ve bunun her iki ülke için olumlu olduğunu aktardı.