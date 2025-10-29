Haberler

Trump, Güney Kore'de Protestolarla Karşılandı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun son ayağı olan Güney Kore'ye yaptığı ziyarette, Seul ve Gyeongju'da büyük protestolarla karşılaştı. Eylemciler, Trump'a karşı çeşitli pankartlar taşıyarak gösteri yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun son ayağı Güney Kore'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında başkent Seul ve Gyeongju kentinde protesto edildi.

BBC'nin haberine göre, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında bu ülkeyi ziyaret eden Trump, protestolarla karşılandı.

ABD'nin Seul Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, "Trump'a hayır" pankartları ve sloganlarıyla ABD Başkanı'na karşıt gösteri düzenledi.

CNN'de yer alan habere göre, APEC zirvesinin yapılacağı Gyeongju kentinde düzenlenen protestolarda ise eylemciler, "Krallara hayır. Trump, hoş gelmedi" yazılı pankartlarla yürüdü.

Güney Kore, 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde ülkede düzenlenecek APEC Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri kapsamında ülke genelinde yaklaşık 3 bin 900 askeri personelin görevlendirileceğini bildirmişti.

Güney Kore'ye gelmeden önce Malezya ve Japonya'yı ziyaret eden Trump, Asya turunun son ayağı olan Güney Kore'de temaslarda bulunuyor.

