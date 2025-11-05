Haberler

Trump, Güney Afrika'nın G-20 Zirvesi'nde Yer Almaması Gerektiğini Savundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de düzenlenen bir forumda, 22-23 Kasım'da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılmayacağını ve Güney Afrika'nın G-20'de yer almaması gerektiğini açıkladı. Trump, ülkenin içindeki bazı olayları eleştirirken, ayrıntılı bilgi vermekten ise kaçındı.

Güney Afrika'da 22-23 Kasım'da yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılmayacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın G-20'de olmaması gerektiğini savundu.

ABD Başkanı Trump, Miami'de düzenlenen "Amerika İş Forumu"na katılarak burada konuşma yaptı.

Trump, konuşmasında, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 22-23 Kasım'da yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılmayacağını ifade ederek " Güney Afrika, G-20'de olmamalı." dedi.

ABD Başkanı, Güney Afrika'da yaşanan bazı olayları asla tasvip etmediğini belirtti ancak spesifik olarak neyi kastettiğini dile getirmedi.

Beyaz Saray'da mayıs ayında Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'yı ağırlayan Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da beyazlara yönelik ağır suçlar işlendiğini ve hükümetin bunları engellemediğini savunmuştu.

Devlet Başkanı Ramaphosa ise ülkede suç oranlarını kontrol etmeye çalıştıklarını ve sadece beyazları hedef alan suçların işlendiği iddiasını kabul etmediklerini belirtmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Ordu'da taş ocağındaki göçükten 1 işçinin cansız bedeni çıkarıldı

Taş ocağındaki göçükten acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'

Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'
Uzun süredir ortalarda yoklardı! Abdullah Gül ve eşi bakın nerede görüntülendi

Karı-koca bakın nerede görüntülendi
Seçim zaferinin ardından Mamdani'nin eliyle yemek yediği anlar yeniden gündem oldu

Seçim zaferinden çok bu anları konuşuldu! Nefretin aracı haline geldi
Pafos'tan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet! İlk kez kazandılar
Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'

Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'
Selim İmamoğlu, 772 bin liralık teknenin parasının babasından geldiğini söyledi

Selim İmamoğlu 772 bin TL'lik tekneyi hangi kaynakla aldığını açıkladı
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum canlı yayında tacize uğradı

Devlet başkanı canlı yayında tacize uğradı! Sessizce yaklaşıp...
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: En net karşılığı vereceğiz

Çelik'ten Özel'in o sözlerine sert tepki: En net karşılığı vereceğiz
Dünya diken üstünde! Putin talimatı verdi, hazırlıklar başladı

Dünya diken üstünde! Putin talimatı verdi, hazırlıklar başladı
Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul'un göbeğinde kaydedildi

Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul'un göbeğinde kaydedildi
İslam Memiş'ten altın fiyatları için 'Yok artık' dedirten öngörü

İslam Memiş'ten altın fiyatları için "Yok artık" dedirten tahmin
Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim

Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim
Dehşet anları kamerada: 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü

Film sahnesi değil! 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.