Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı ile Görüştü: Beyaz Çiftçilere Yönelik Şiddeti 'Soykırım' Olarak Tanımladı

Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı ile Görüştü: Beyaz Çiftçilere Yönelik Şiddeti 'Soykırım' Olarak Tanımladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile yaptığı görüşmede, ülkede beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarını 'soykırım' olarak nitelendirerek olayları kınadı. Ramaphosa ise bu iddiaları reddederek, yaşananların yaygın suç sorunu olduğunu belirtti.

- Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ile görüştü

Trump, Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarını "soykırım" olarak tanımladı

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile yaptığı görüşmede, Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarını "soykırım" olarak tanımladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi. Trump, görüşme sırasında Güney Afrika'da beyaz çiftçilere yönelik şiddet olaylarını "soykırım" olarak tanımlayarak, şiddet olaylarına ilişkin videolar izletti. Trump, "Beyaz çiftçiler topraklarından ediliyor ve öldürülüyor. Eğer bu soykırımsa, bu insanları ülkemize almamız gerekir" ifadelerini kullandı. ABD'li milyarder Elon Musk'a değinen Trump, "Elon Güney Afrika'dan. O da olanları çok iyi biliyor" dedi.

"ABD olmadan G20 zirvesi eksik olur"

Ramaphosa'nın kasım ayında Güney Afrika'da düzenlenecek olan G20 Zirvesi'ne davet üzerine Trump, "ABD olmadan G20, eski G8 gibidir, eksik kalır. Daveti takdir ediyorum" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Trump, geçtiğimiz haftalarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesini hatırlatarak, "Barış sağlanması için elimden geleni yapıyorum. Bu bizim savaşımız değil ama her iki tarafın da kaybı büyük. Haftada 5 bin askerin öldüğü bir çatışmayı görmezden gelemeyiz" dedi.

"O videolarda gördükleriniz hükümetimizin politikası değil"

Ramaphosa ise Trump'ın soykırım iddialarına ve izlettiği videolara karşı çıkarak, "O videolarda gördükleriniz hükümetimizin politikası değil. Bunlar, parlamentodaki küçük muhalif grupların söylemleridir" yanıtını verdi. Ramaphosa, hükümetinin toprak politikalarını savunarak, söz konusu iddiaların "gerçek dışı" olduğunu vurguladı.

Ramaphosa, Güney Afrika'da toprak reformunun anayasa çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, "Hükümetimiz, apartheid rejiminden kalan eşitsizlikleri gidermek için kamu yararına kamulaştırma yetkisine sahiptir. Ancak kimsenin mülküne keyfi şekilde el koyulmamaktadır" dedi.

"Güney Afrika'da yaşananlar ırk temelli bir soykırım değil, yaygın suç sorunudur"

Ramaphosa, videodaki görüntüleri daha önce görmediğini belirterek, "Bu videolar bana gösterilmeden önce nerede çekildiğini bilmek isterdim" ifadelerini kullandı. Ramaphosa, "Güney Afrika'da yaşananlar ırk temelli bir soykırım değil, yaygın suç sorunudur. Kurbanlar sadece beyazlar değil, çoğunlukla siyahlardır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DİLEK KAYA - Güncel
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