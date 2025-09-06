Trump Güney Afrika'daki G20 Zirvesine Katılmayacak

WASHINGTON, 6 Eylül (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, bu yılın sonlarında Güney Afrika'da düzenlenecek G20 zirvesine katılmayacağını, ancak yerine Başkan Yardımcısı JD Vance'ı göndereceğini açıkladı.

Trump, gelecek yıl ABD'nin ev sahipliği yapacağı G20 zirvesinin Miami yakınlarındaki kendisine ait golf kulübü Trump National Doral'da düzenleneceğini de belirtti.

Trump, Oval Ofis'te cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gol kulübü, havalimanının hemen yanında. Konumu çok iyi. Çok güzel bir yer" dedi. Trump, aile şirketinin "bu işten herhangi bir kazanç elde etmeyeceğini" sözlerine ekledi.

Trump, 2019'daki önceki başkanlık döneminde 2020'nin G7 zirvesini kendisine ait Doral tatil köyünde düzenlemeye planlamış, ancak bundan maddi fayda sağlayabileceği ve bu durumun Anayasa'ya aykırı olabileceği yönünde her iki partiden gelen eleştirilerin ardından planı rafa kaldırmıştı.