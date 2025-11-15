Haberler

Trump, Greene'in Dış Politika Eleştirisine Yanıt Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene'e olan desteğini geri çektiğini duyurdu. Greene'in dış politika eleştirileri ve Trump'a yönelik iddiaları üzerine gerilim yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dış politika odaklılığını eleştiren Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Üyesi Marjorie Taylor Greene'e yönelik desteğini geri çektiğini açıkladı.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'dan Greene'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümet kapanması, sınırların kapatılması, düşük vergiler ve savaşların durdurulması konularındaki başarılarına rağmen Greene'in sürekli sızlandığı yorumunu yapan Trump, kendisine yönelik desteğini geri çektiğini açıkladı.

Olayların, Greene'e oy potansiyelinin yüzde 12 olduğunu ve Senatör adayı olmaması gerektiğini söylemesinin ardından başladığını savunan Trump, "(Greene) Birçok kişiye artık telefonlarına çıkmadığımı ve çok üzgün olduğunu söyledi. 219 Kongre üyesi, 53 senatör, 24 Kabine üyesi ve neredeyse 200 ülkeyle uğraşırken ve normal hayatımı sürdürürken söylenip duran bir delinin telefonlarına cevap veremem." ifadelerini kullandı.

"Epstein dosyalarının ortaya çıkmasını engellemek için bu kadar mücadele etmesi şaşırtıcı"

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yapan Greene, Trump'ın kendisine saldırdığını ve hakkında yalan söylediğini savundu.

Kendisini aramadığını ancak reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın araştırılması için bir mesaj gönderdiğini belirten Greene, "(Trump'ın) Epstein dosyalarının ortaya çıkmasını engellemek için bu kadar mücadele etmesi şaşırtıcı." değerlendirmesinde bulundu.

Greene, Trump'ın kendisini, Epstein'ın davasına ilişkin tüm belgelerin kamuoyuna açıklanması için yapılacak oylama öncesinde diğer Cumhuriyetçilere gözdağı vermek amacıyla hedef aldığı yorumunu yaptı.

Trump-Greene gerilimi

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Greene, NBC News'e verdiği röportajda, "Döner kapıdan Beyaz Saray'a gelen yabancı liderleri izlemek, Amerikalılara yardımcı olmuyor." ifadesini kullanmıştı.

Ülkedeki fiyatların hala çok yüksek olduğunu ve Trump'ın son zamanlarda dış işlerine verdiği önemden ziyade bu konuya odaklanması gerektiğini söyleyen Greene, bu durumun yaşam maliyetini düşürmediğine işaret etmişti.

Bunun üzerine Trump, Greene'in karşı tarafa hizmet ettiğini ve bu duruma şaşırdığını ifade etmişti.

Trump, Greene'in yolunu kaybettiğini dile getirerek "Marjorie'ye ne oldu bilmiyorum, iyi bir kadındı." görüşünü paylaşmıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam

2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katlettikten sonra kafasına sıktı

Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katledip kafasına sıktı
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu

Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
Ünlü oyuncu John Beam üniversite kampüsünde öldürüldü

Ünlü oyuncu üniversite kampüsünde öldürüldü
Sındırgı beşik gibi sallanıyor: 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Afet bölgesi ilan edilen ilçede şiddetli bir sarsıntı daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! Paşinyan, Ermenistan'a on yeni cami yaptıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Paşinyan hemen karşılık verdi
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.