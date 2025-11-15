Trump, Greene'in Dış Politika Eleştirisine Yanıt Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, dış politika odaklılığını eleştiren Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Üyesi Marjorie Taylor Greene'e yönelik desteğini geri çektiğini açıkladı.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'dan Greene'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümet kapanması, sınırların kapatılması, düşük vergiler ve savaşların durdurulması konularındaki başarılarına rağmen Greene'in sürekli sızlandığı yorumunu yapan Trump, kendisine yönelik desteğini geri çektiğini açıkladı.

Olayların, Greene'e oy potansiyelinin yüzde 12 olduğunu ve Senatör adayı olmaması gerektiğini söylemesinin ardından başladığını savunan Trump, "(Greene) Birçok kişiye artık telefonlarına çıkmadığımı ve çok üzgün olduğunu söyledi. 219 Kongre üyesi, 53 senatör, 24 Kabine üyesi ve neredeyse 200 ülkeyle uğraşırken ve normal hayatımı sürdürürken söylenip duran bir delinin telefonlarına cevap veremem." ifadelerini kullandı.

"Epstein dosyalarının ortaya çıkmasını engellemek için bu kadar mücadele etmesi şaşırtıcı"

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yapan Greene, Trump'ın kendisine saldırdığını ve hakkında yalan söylediğini savundu.

Kendisini aramadığını ancak reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın araştırılması için bir mesaj gönderdiğini belirten Greene, "(Trump'ın) Epstein dosyalarının ortaya çıkmasını engellemek için bu kadar mücadele etmesi şaşırtıcı." değerlendirmesinde bulundu.

Greene, Trump'ın kendisini, Epstein'ın davasına ilişkin tüm belgelerin kamuoyuna açıklanması için yapılacak oylama öncesinde diğer Cumhuriyetçilere gözdağı vermek amacıyla hedef aldığı yorumunu yaptı.

Trump-Greene gerilimi

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Greene, NBC News'e verdiği röportajda, "Döner kapıdan Beyaz Saray'a gelen yabancı liderleri izlemek, Amerikalılara yardımcı olmuyor." ifadesini kullanmıştı.

Ülkedeki fiyatların hala çok yüksek olduğunu ve Trump'ın son zamanlarda dış işlerine verdiği önemden ziyade bu konuya odaklanması gerektiğini söyleyen Greene, bu durumun yaşam maliyetini düşürmediğine işaret etmişti.

Bunun üzerine Trump, Greene'in karşı tarafa hizmet ettiğini ve bu duruma şaşırdığını ifade etmişti.

Trump, Greene'in yolunu kaybettiğini dile getirerek "Marjorie'ye ne oldu bilmiyorum, iyi bir kadındı." görüşünü paylaşmıştı.