Trump, Gıda Yardımlarını Demokratların Hükümeti Açmasına Bağladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, düşük gelirli kesimlere yönelik gıda yardımlarını, Demokratların hükümetin açılması yönünde oy kullanmasının ardından yeniden başlatacaklarını açıkladı. Hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tutan Trump, SNAP programının devam etmesi için bu adımın atılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, düşük gelirli kesimlere yönelik gıda yardımlarını, ancak Demokratların hükümetin açılması yönünde oy kullanmasından sonra yeniden başlatacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda bir kez daha Demokratları hedef aldı.

Hükümetin 35 gündür kapalı olmasından Demokratları sorumlu tutan Trump, hükümetin açılmaması halinde ülkedeki milyonlarca düşük gelirlinin faydalandığı "Ek Beslenme Yardım Programına" (SNAP) devam etmeyeceklerini ifade etti.

Trump, "SNAP yardımları... Ancak radikal sol Demokratlar hükümetin açılmasını sağladığında verilecek, ki bunu kolayca yapabilirler; daha önce değil." ifadesini kullandı.

Joe Biden yönetiminin SNAP programını genişlettiğini savunan Trump, söz konusu yardımların sadece ihtiyaç sahiplerine değil, isteyen herkese dağıtıldığını ileri sürdü.

ABD'de SNAP yardımlarından yaklaşık 42 milyon kişinin faydalandığı belirtiliyor.

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçiler, 4 Kasım'da Demokratların SNAP programlarına tam finansman sağlanmasını öngören bir tasarısını reddetmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
