Haberler

Trump: Gazze'ye Askeri Müdahale Gerekli Değil

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ne Amerikan askeri müdahalesinin gereksiz olduğunu belirtti. Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda ise, 'Yapmazlarsa biz yaparız' ifadelerini kullandı.

(ANKARA) -ABD Başkanı Trump, Gazze Şeridi'ne Amerikan askeri müdahalesi için bir gerekçe görmediğini belirtti. Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda ise "Yapmazlarsa biz yaparız" mesajı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC'de düzenlediği basın toplantısında, Amerikan askerlerinin Gazze Şeridi'ne konuşlandırılmasına ihtiyaç duymadığını söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Hayır, böyle bir sebep göremiyorum. Sanırım bunu çok iyi idare edeceğiz," ifadelerini kullandı. Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda ise grup tarafından bir taahhüt verildiğini savunan Trump, "Şimdi bunu yapmak zorundalar. Eğer yapmazlarsa biz yapacağız," dedi. Trump ayrıca, Gazze'de kayıp İsrailli esirlerin cenazelerine ulaşmanın zorluğuna dikkat çekerek, "Kazıyorlar. Gerçekten kazıyorlar," sözleriyle arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız

Trump'tan piyasaları allak bullak edecek çıkış: Şu anda savaştayız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray pusuya yattı: Hedefte dünyaca ünlü bir yıldız var

Galatasaray taraftarını sevinçten uyutmayacak haber
840 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bildi! Kazandığı ikramiye inanılmaz

840 liralık altılı kuponuyla kazandığı ikramiye inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.