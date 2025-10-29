Haberler

Trump: Gazze Saldırısı Ateşkesi Tehlikeye Atmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırının ateşkesi tehlikeye atmayacağını savundu ve Hamas'ın barış sürecinde daha olumlu adımlar atmasını beklediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dünden itibaren Gazze'ye saldırı başlatmasının ardından, bu durumun ateşkesi tehlikeye atmayacağını savundu.

Trump, Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, "Hiçbir şey tehlikeye girmeyecek. Bunu anlamalısınız, Hamas, Orta Doğu'da barışın çok küçük bir parçası. ve uslu durmaları gerekiyor. Sert taraftalar ama iyi olacaklarını söylediler. ve eğer iyi olurlarsa mutlu olacaklar. ve eğer iyi olmazlarsa, yok edilecekler, hayatları sona erecek." dedi.

Söz konusu ateşkesi "çok büyük bir barış" olarak niteleyen Trump, Hamas'ın silah bırakmaya başladığını çünkü ateşkesin ikinci aşamasına girildiğini ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın, Trump'ın üçüncü kez anayasal olarak başkan olamayacağına işaret etmesi üzerine ABD Başkanı, "Eğer okursanız (Anayasayı), aday olmama izin verilmediğini açıkça görebilirsiniz." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
