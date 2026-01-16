Haberler

ABD Başkanı Trump, Gazze İçin "Barış Kurulu" Oluşturulduğunu Duyurdu

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze için 'Barış Kurulu'nun' oluşturulduğunu duyurdu. Kurul, Gazze için bir barış planını yönlendirecek. Trump, kurulun başkanlığını üstlenecek ve Mısır, Türkiye ve Katar ile birlikte Hamas ile kapsamlı bir silahsızlanma anlaşması sağlamayı hedefliyor.

( ANKARA ) - ABD Başkanı Donald Trump, Gazze için "Barış Kurulu"nun (Board of Peace) oluşturulduğunu ve kurula kendisinin başkanlık edeceğini açıkladı. Kurulun Gazze planını yönlendirecek üst siyasi yapı olarak çalışmalar yürütmesi öngörülüyor.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurmak benim için büyük bir onur. Kurul üyeleri yakında açıklanacak ancak şimdiden bunun şimdiye kadar oluşturulmuş en büyük ve en prestijli kurul olduğunu kesinlikle söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un duyurduğu üzere Gazze'ye ilişkin 20 maddelik barış planının ikinci aşamasına resmen geçildiğini söyledi. ABD Başkanı ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkesten bu yana ekibim, Gazze'ye tarihi hız ve ölçekte, rekor düzeyde insani yardım ulaştırılmasına katkı sağladı. Birleşmiş Milletler bile bu başarıyı emsalsiz olarak kabul etti. Bu sonuçlar, planın bu yeni aşaması için zemin hazırladı.

Barış Kurulu'nun başkanı olarak, Gazze'nin geçiş sürecinde yönetilmesi için, Kurulun Yüksek Temsilcisi tarafından desteklenen ve Gazze'nin Yönetimi için Ulusal Komite adı verilen, yeni atanmış Filistinli teknokrat hükümeti destekliyorum. Bu Filistinli liderler, barışçıl bir geleceğe sarsılmaz biçimde bağlıdır.

Mısır, Türkiye ve Katar'ın desteğiyle, Hamas ile kapsamlı bir silahsızlanma anlaşması sağlayacağız. Bu anlaşma, tüm silahların teslim edilmesini ve her bir tünelin sökülmesini de kapsayacaktır. Hamas, İsrail'e ait son naaşın iadesi dahil olmak üzere tüm taahhütlerini derhal yerine getirmeli ve gecikmeden tam silahsızlanma sürecine geçmelidir. Daha önce de söylediğim gibi, bunu kolay yoldan da yapabilirler, zor yoldan da. Gazze halkı yeterince acı çekti. Zaman şimdi. Güç yoluyla barış"

Barış Kurulu, Gazze planını yönlendirecek üst siyasi yapı olarak tanımlanırken, Ulusal Gazze Yönetim Komitesi ise barış planı kapsamında Gazze'nin geçiş sürecinde idaresini üstlenecek Filistinli teknokrat yönetim olarak sunuluyor.

Graham: Netanyahu ile görüşmek için İsrail'e gidiyorum

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da "Orta Doğu tarihinin bu kritik döneminde Başbakan Benjamin Netanyahu ve ekibiyle görüşmek için İsrail'e gidiyorum. Başkan Trump'ın benzersiz liderliğiyle oluşan tarihi fırsatları büyütmek istiyoruz" dedi.

Graham, Trump-Netanyahu ittifakını ABD-İsrail ilişkileri tarihindeki en güçlü ortaklıklardan biri olarak nitelendirdi ve bunun yakın gelecekte somut sonuçlar vereceğini söyledi.

Trump'ın damadı ve ateşkes görüşmelerine de katılan danışmanı Jared Kushner ise, gelişmeleri "Orta Doğu için tarihi bir yeni başlangıç" olarak nitelendirdi ve Barış Kurulu'nun kurulmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi

Infantino'nun maaşı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

Komşusu yüzünden evine gidemiyor! Video çekip isyan etti

TBMM'deki istismar skandalında ilk duruşma: Boşluğuma geldi

PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura

N'Golo Kante'yi Fenerbahçe'nin eski yıldızı ikna etmiş

