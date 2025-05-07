Trump, Gazze'deki Esirlerle İlgili Son Durumu Değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki 24 esirden 3'ünün hayatını kaybettiğini, kalan 21'inin ise yaşadığını değerlendirdiklerini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Hamas tarafından tutulan 24 esirden 3'ünün öldüğünü belirten Trump, kalan 21'inin ise yaşadığını düşündüklerini aktardı.

Trump, ölenlerin kimliklerine dair bilgi paylaşmazken yaşayanlar arasında bir ABD'linin olduğu değerlendiriliyor.

İsrail makamları, Gazze'de 24'ü sağ 59 İsrailli esirin bulunduğunu belirtmişti. Öte yandan, İsrail hapishanelerinde 9 bin 900'den fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail, 18 Mart 2025'te, 19 Ocak 2025'te yürürlüğe giren ateşkes ve esir değişimi anlaşmasından tek taraflı çekilmiş ve Gazze'ye yönelik soykırım savaşını yeniden başlatmıştı. Hamas ise anlaşmanın tüm maddelerine bağlı kalmıştı.